На юге Москвы нашли тело женщины, жаловавшейся полиции на преследование

В Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями, она жаловалась полиции на преследование

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На Севастопольском проспекте в Москве утром 18 ноября нашли тело женщины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди. Об этом сообщают управление СК по Москве и пресс-служба столичной прокуратуры.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до 15 лет. Работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор Дмитрий Ткачев.

Убитая девушка за день до этого жаловалась в полицию на знакомого, который не только за ней следил, но и нападал и душил, заявил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. По его словам, девушка сообщила, что боится выходить с работы — она работала в продуктовом магазине на улице Булатниковой. По словам собеседника агентства, полицейские выезжали по поводу сообщений девушки о преследовании, но никакого преследователя не обнаружили. О том, что погибшая накануне звонила в полицию и жаловалась на преследование со стороны знакомого, сообщил также «Вечерней Москве» источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе полиции заявили РБК, что информация о жалобе девушки на преследование и выезде полиции на вызов не поступала.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК России по Москве и направил запрос в ГУ МВД России по Москве.

В начале ноября около одного из жилых домов по улице Маршала Тухачевского на западе Москвы обнаружили части тела женщины. Следователи заподозрили в убийстве женщины ее 89-летнего мужа, в его квартире также обнаружили останки погибшей. Телеграм-канал Mash сообщал о задержании подозреваемого 89-летнего Петра Войнаховского, мужчина отрицает свою вину. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).