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В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
РБК ознакомился с последней версией законопроекта о семейно-бытовом насилии до его внесения в Госдуму. В документе предусмотрено примирение сторон и описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями. Об этом говорится в итоговой версии законопроекта о семейно-бытовом насилии, с которым ознакомился РБК.

Законопроект о семейно-бытовом насилии, подготовленный группой депутатов и сенаторов, должен быть размещен на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября. Об этом ранее заявила глава верхней палаты Валентина Матвиенко. Она добавила, что с ним могут ознакомиться все заинтересованные стороны, общественные организации, представители Русской православной церкви и те, кто критиковал документ. «В течение двух недель они могут представить свои замечания», — сказала она.

В документе прописаны виды насилия. Авторы указали, что семейно-бытовое насилие — это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений.

Согласно законопроекту, в профилактике и помощи пострадавшим от такого насилия должны участвовать полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. Участники процесса должны не только бороться с последствиями насилия, но и предупреждать его, сказано в документе. Услуги по защите жертв насилия должны предоставляться вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело, если насилие продолжается или есть угроза его повторения.

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Поводом для профилактики насилия сможет стать заявление пострадавшего, обращение людей, узнавших о факте насилия, сведения органов власти, решение суда и так далее. Эти жалобы и заявления будут рассматриваться госорганами незамедлительно, отмечается в законопроекте. Для потенциальных нарушителей предусмотрены профилактические беседы, помощь в социальной адаптации, профилактический учет, защитные предписания и другие меры.

По документу, защитное предписание выдается пострадавшим от семейно-бытового насилия и тем, кому оно угрожает. Предписание — или защитный ордер — выносятся по согласию жертвы или ее законных представителей. Ордер запрещает нарушителю вступать в любые контакты с пострадавшим лицом, в том числе по телефону или через интернет и выяснять его нахождение. Предписание действует в течение 30 суток, его действие можно будет продлить до 60 суток.

Если у выписавшего его сотрудника полиции есть подозрение, что предписание не остановит нарушителя, он может обратиться в суд за судебным защитным ордером. Такое предписание можно продлевать на срок до года. По нему, суд может обязать нарушителя пройти специальную психологическую программу, покинуть место совместного жительства или пребывания с пострадавшей или пострадавшим и передать жертве ее имущество и документы.

Документ предусматривает конфиденциальность как пострадавших от насилия, так и нарушителей закона.

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Ранее о поддержке законопроекта о семейно-бытовом насилии заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Кремль не занимается проблемой домашнего насилия, хотя таковая существует.

Разработка законопроекта вызвала бурное обсуждение и, в том числе, протесты. В конце ноября в московском гайд-парке в Сокольниках состоялся согласованный митинг движения «Сорок сороков» в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей против законопроекта о семейно-бытовом насилии. Через несколько дней в центре столицы состоялся митинг сторонников законопроекта, организованный правозащитницей Аленой Поповой и блогером Александрой Митрошиной. Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Оксана Пушкина, сообщила РБК о поступающих авторам документа угрозах.

Это не первая попытка разработать закон о домашнем насилии. Впервые соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первое чтение. До 2017-го побои «в отношении близких лиц» фигурировали в ст. 116 Уголовного кодекса, но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Он перевел побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Тогда Мизулина утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести «непоправимый вред семейным отношениям».

Авторы: Евгения Кузнецова, Кирилл Сироткин
Теги: домашнее насилие, Совет Федерации
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