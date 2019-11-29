В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

РБК ознакомился с последней версией законопроекта о семейно-бытовом насилии до его внесения в Госдуму. В документе предусмотрено примирение сторон и описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное

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Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником. Также они должны выяснять и устранять причины насилия, проводя индивидуальную работу с нарушителями. Об этом говорится в итоговой версии законопроекта о семейно-бытовом насилии, с которым ознакомился РБК.

Законопроект о семейно-бытовом насилии, подготовленный группой депутатов и сенаторов, должен быть размещен на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября. Об этом ранее заявила глава верхней палаты Валентина Матвиенко. Она добавила, что с ним могут ознакомиться все заинтересованные стороны, общественные организации, представители Русской православной церкви и те, кто критиковал документ. «В течение двух недель они могут представить свои замечания», — сказала она.

В документе прописаны виды насилия. Авторы указали, что семейно-бытовое насилие — это действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаки иных правонарушений.

Согласно законопроекту, в профилактике и помощи пострадавшим от такого насилия должны участвовать полиция, прокуратура, общественные организации, омбудсмены, органы власти, медицинские и другие учреждения. Участники процесса должны не только бороться с последствиями насилия, но и предупреждать его, сказано в документе. Услуги по защите жертв насилия должны предоставляться вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело, если насилие продолжается или есть угроза его повторения.