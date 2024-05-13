Экс-министр экономики Казахстана получил 24 года за убийство Салтанат

Бывший чиновник до смерти избил супругу, а потом попытался создать себе алиби. Громкое дело привело к изменениям статей о домашнем насилии

Куандык Бишимбаев (Фото: Верховный Суд Республики Казахстан)

Бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве свой жены Салтанат Нукеновой, передает Zakon.kz. Приговор вынес суд в Астане.

Помимо Бишимбаева присяжные признали виновным и родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Он получил четыре года за укрывательство.

Преступление произошло в начале ноября прошлого года в ресторане BAU в Астане. Как сообщало издание Orda, Бишимбаев, который находился в состоянии опьянения, поссорился с супругой и избил ее. Причиной смерти 31-летней Салтанат Нукеновой стала травма головы в результате многочисленных ударов. Как утверждало следствие, Бишимбаев бил жену ногами, а также пытался душить ее.

Бывший министр пытался скрыть следы преступления. Видеозапись из зала была частично удалена, а при помощи Байжанова Бишимбаев пытался устроить себе алиби.

Спустя несколько дней экс-министр был задержан. Свою вину он не признал и попросил судить его при участии присяжных.

Бишимбаев, который в 2016 году несколько месяцев был министром национальной экономики Казахстана, в 2018 году уже был осужден по делу о хищении при строительстве завода в Кзыл Орде и взятках. Он получил 10 лет колонии, однако спустя год вышел на свободу условно-досрочно.

Дело об убийстве Салтанат Нукеновой стало поводом для внесения изменений в Кодекс Казахстана об административных правонарушениях. Были серьезно ужесточены наказания за семейное насилие. Изменения получили название «закон Салтанат».

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