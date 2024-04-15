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Токаев ужесточил наказание за домашнее насилие

Токаев ужесточил наказание за домашнее насилие в Казахстане
Президент Казахстана подписал закон, ужесточающий наказание за бытовое насилие. Его декриминализовали в 2017 году. О том, чтобы сделать его уголовным преступлением, в стране заговорили после того, как экс-министр убил свою жену
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

15 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал пакет документов, которые криминализуют домашнее насилие. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Речь о двух законах — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей». Их тексты опубликуют в печати.

Документы ужесточают наказание следующим образом:

  • за умышленный тяжкий вред здоровью — лишение свободы от трех до восьми лет (до этого было ограничение свободы);
  • за умышленный вред средней тяжести — лишение свободы до трех лет (раньше тоже было ограничение);
  • за умышленный легкий вред — штраф, исправительные или общественные работы либо арест до 15 суток;
  • за истязание — лишение свободы до трех лет (раньше было до двух);
  • за изнасилование или убийство детей — пожизненный срок (раньше было либо пожизненное, либо 20 лет);
  • за доведение до самоубийства — срок от пяти до девяти лет (раньше было от трех до восьми).

Также вводится новый состав преступления — пропаганда самоубийства. За нее предусмотрен штраф, а если в результате нее произошло самоубийство, то могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет. Кроме того, теперь в законе прописано наказание за буллинг детей — он влечет штраф.

Семейное дело: как в России менялось наказание за домашнее насилие
Общество
После принятия закона по&nbsp;116-й ст.&nbsp;УК (&laquo;побои&raquo;) будут наказывать лишь&nbsp;за&nbsp;нетяжкие побои по&nbsp;мотивам политической, расовой, религиозной или&nbsp;социальной ненависти.

О том, что в стране надо жестче наказывать за насилие в отношении женщин и детей, Токаев говорил в двух своих посланиях. «Следует принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе. В этом плане большую роль играет эффективное противодействие правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений», — сказал он 16 марта 2022 года. В обращении 1 сентября 2023 года он потребовал «ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних» и подчеркнул, что важно следить за «психическим здоровьем подрастающего поколения». «Требуется институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга», — заявил тогда глава государства.

Домашнее насилие в Казахстане декриминализовали в 2017 году — тогда ответственность за побои и легкий ущерб здоровью (ушибы, кровоподтеки, переломы) перенесли из Уголовного кодекса в Административный. О том, что нужно ужесточить наказание за это преступление, в республике заговорили в 2023 году, после того как 9 ноября бывший министр экономики Куандык Бишимбаев забил до смерти в ресторане свою супругу Салтанат Нукенову. Сейчас идет судебное разбирательство — экс-министру грозит срок от 15 до 20 лет (если будет доказана особая жестокость преступления — вплоть до пожизненного).

Законопроект о домашнем насилии мажилис (нижняя палата парламента) принял к рассмотрению в январе 2024 года. Казахстанские СМИ называют его «законом Салтанат». Член сената (верхняя палата парламента) Жанна Асанова, анонсируя законопроект 21 января в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), сообщила, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибли 69 женщин и 7 детей; всего по факту этого преступления, по ее словам, поступило более 99 тыс. обращений.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова, Полина Попова
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