«Новые люди» запустили проект против сталкинга

Проект «Сталкингу.Нет» поможет избавиться от преследования, утверждают «Новые люди». Через форму на сайте можно попросить помощи у депутатов, и те помогут добиться защиты полиции

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Партия «Новые люди» запустила проект «Сталкингу.Нет», который должен помочь избавиться от навязчивого преследования, рассказали РБК в партии.

Под проект создали одноименный сайт. На нем есть форма, через которую кто-либо может сообщить, что его кто-то преследует. Депутаты Госдумы от «Новых людей» (вице-спикер Владислав Даванков, а также Сардана Авксентьева и Ксения Горячева) будут помогать добиваться от полиции защиты преследуемого и направлять запросы, если та будет бездействовать, уточняют в партии.

«Главная проблема в борьбе со сталкингом — это безразличие полиции. Вместо защиты и поддержки от жертвы просто отмахиваются, а заявления игнорируют. Суд может запретить преследователю звонить или писать электронные и бумажные письма. Но не может запретить приближаться к вам в реальной жизни», — говорится на сайте проекта.

В октябре прошлого года депутаты внесли законопроект по борьбе со сталкингом. Он предполагает введение в Гражданский кодекс запрета на приближение к человеку, а также запрет любых контактов с ним. Авторы поясняли, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует способ защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему.

В апреле профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект. В комитете решили, что предусмотренные в нем способы защиты гражданских прав «не соответствуют целям защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность, так как предполагают необходимость длительного судебного разбирательства». Помимо этого в комитете сочли, что запрет на приближение неэффективен, когда жертва психологического или физического насилия живет вместе с нарушителем и не имеет возможности найти другое жилье.

В мае Даванков пообещал продолжить работу над законопроектом. На сайте «Сталкингу.Нет» говорится, что 25 июня депутаты представят в Госдуме новый вариант.