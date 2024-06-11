«Новые люди» запустили проект против сталкинга
Партия «Новые люди» запустила проект «Сталкингу.Нет», который должен помочь избавиться от навязчивого преследования, рассказали РБК в партии.
Под проект создали одноименный сайт. На нем есть форма, через которую кто-либо может сообщить, что его кто-то преследует. Депутаты Госдумы от «Новых людей» (вице-спикер Владислав Даванков, а также Сардана Авксентьева и Ксения Горячева) будут помогать добиваться от полиции защиты преследуемого и направлять запросы, если та будет бездействовать, уточняют в партии.
«Главная проблема в борьбе со сталкингом — это безразличие полиции. Вместо защиты и поддержки от жертвы просто отмахиваются, а заявления игнорируют. Суд может запретить преследователю звонить или писать электронные и бумажные письма. Но не может запретить приближаться к вам в реальной жизни», — говорится на сайте проекта.
В октябре прошлого года депутаты внесли законопроект по борьбе со сталкингом. Он предполагает введение в Гражданский кодекс запрета на приближение к человеку, а также запрет любых контактов с ним. Авторы поясняли, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует способ защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему.
В апреле профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал отклонить законопроект. В комитете решили, что предусмотренные в нем способы защиты гражданских прав «не соответствуют целям защиты граждан от посягательства на жизнь, здоровье и личную неприкосновенность, так как предполагают необходимость длительного судебного разбирательства». Помимо этого в комитете сочли, что запрет на приближение неэффективен, когда жертва психологического или физического насилия живет вместе с нарушителем и не имеет возможности найти другое жилье.
В мае Даванков пообещал продолжить работу над законопроектом. На сайте «Сталкингу.Нет» говорится, что 25 июня депутаты представят в Госдуме новый вариант.