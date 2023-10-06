В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение

«Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет нарушителю приближаться к жертве. Депутаты отметили, что в нынешней версии ГК запрета на приближение нет, а многих трагедий с этой нормой можно было бы избежать

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Депутаты от «Новых людей» Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева предложили дополнить ст. 12 Гражданского кодекса (способы защиты гражданских прав) запретом приближаться и (или) запретом любых иных контактов нарушителя с гражданином. Соответствующий законопроект (есть у РБК) был внесен депутатами в Госдуму.

В пояснительной записке к проекту говорится, что его актуальность обусловлена «необходимостью установления правовых механизмов защиты граждан, которые подвергаются навязчивому преследованию со стороны других граждан». Авторы подчеркивают, что в настоящее время в российском законодательстве отсутствует способ защиты гражданских прав в виде запрета приближаться на любое расстояние к потерпевшему, поскольку положениями ст. 12 Гражданского кодекса такой запрет не предусмотрен.

Депутаты напомнили о решении Приволжского районного суда города Казани (по гражданскому делу № 2–4575/2017), который обязал нарушителя прекратить любого рода преследование женщины, в том числе с использованием телефонных звонков, СМС-сообщений, сообщений с использованием Сети интернет, почтовой перепиской и иное преследование. При этом в решении было прямо обозначено, что суд не может установить запрет приближаться на любое расстояние из-за отсутствия таких оснований в Гражданском кодексе, говорится в пояснительной записке к проекту.

«В законодательстве нет прямой уголовной ответственности за преследование человека и «сталкинг». Нет и мер, которые бы сдерживали преследователя без привлечения его к уголовной ответственности. Мы будто руководствуемся принципом: «Пока рак на горе не свистнет». В Екатеринбурге этой весной женщину убил бывший возлюбленный. Она обращалась в полицию, больше двух лет пыталась от него скрываться. Но он оставался на свободе, заставлял быть с ним. Этой трагедии можно было избежать. Например, достаточно ввести запрет не только на звонки и переписку, но и на приближение», — заявила Авксентьева, комментируя внесение законопроекта.

Горячева отметила, что без помощи правоохранительных органов потерпевший часто решает подобные проблемы своими силами: «Часто жертва преследования вынуждена менять работу или город проживания. Некоторые меняют работу по несколько раз, и это все равно не помогает. Многим людям станет спокойнее, когда они почувствуют, что закон реально на их стороне», — подчеркнула депутат.

В США и других западных странах жертва «сталкинга» через суд может получить так называемый «запретительный ордер» (restraining order). Этот судебный запрет, ограничивающий контакт преследователя и жертвы, выдают пострадавшим от домашнего насилия, сексуального преследования, вторжения в личную жизнь. Например, достаточно распространен запрет приближаться к определенному лицу или звонить ему.



Таких норм в российском законодательстве пока нет, хотя и были сделаны некоторые шаги в этом направлении — например, закон о запрете на определенные действия, подписанный еще в 2018 году. Привлечь преследователя к ответственности можно в случае, если его действия нарушают определенные статьи уголовного или административного кодекса.

Действия преследователя являются преступлением в случае:

угрозы убийством и причинения вреда здоровью (ст. 119 УК России);

клеветы (ст. 128.1 УК России);

получения доступа к переписке или телефонным переговорам, незаконного сбора персональных данных о жертве (ст. 137 и 138 УК России);

умышленного уничтожения имущества (ст. 167 УК России);

хулиганства (ст. 213 УК России).

Адвокат Константин Ерохин в разговоре с РБК отмечал, что в интересах жертвы в самые короткие сроки обращаться в правоохранительные органы, даже если личность «сталкера» неизвестна. По его словам, полицейские обязаны установить все обстоятельства дела, в том числе ФИО преследователя.