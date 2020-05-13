США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах

Российские аппараты ИВЛ пока не применялись на территории США. Ранее в двух больницах России произошли пожары, согласно одной из версий возгорания возникли в аппаратах ИВЛ

Штаты США, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», возвращают их после пожаров в больницах, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), передает Reuters.

«В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA», — говорится в сообщении ведомства.

В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории США.

В середине апреля Трамп заявил о том, что России в условиях распространения коронавируса могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и выразил готовность помочь ей в этом вопросе.

При этом ранее, в начале апреля, Россия отправляла борт с гуманитарной помощью в США. Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA. В Госдепе тогда подчеркнули, что помощь была оказана не безвозмездно и США купили у России медицинскую технику и средства защиты.