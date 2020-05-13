США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Российские аппараты ИВЛ пока не применялись на территории США. Ранее в двух больницах России произошли пожары, согласно одной из версий возгорания возникли в аппаратах ИВЛ
Штаты США, куда были поставлены российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», возвращают их после пожаров в больницах, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA), передает Reuters.
«В качестве меры предосторожности штаты возвращают аппараты ИВЛ в FEMA», — говорится в сообщении ведомства.
В агентстве подчеркнули, что аппараты еще не были доставлены в госпитали и не применялись на территории США.
В середине апреля Трамп заявил о том, что России в условиях распространения коронавируса могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких и выразил готовность помочь ей в этом вопросе.
При этом ранее, в начале апреля, Россия отправляла борт с гуманитарной помощью в США. Поставка содержала, в том числе, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты, которые после прибытия в США были переданы FEMA. В Госдепе тогда подчеркнули, что помощь была оказана не безвозмездно и США купили у России медицинскую технику и средства защиты.
В российском МИДе подтвердили факт оплаты, но подчеркнули, что она осуществлялась не по рыночным ценам. Представитель министерства Мария Захарова пояснила, что половина оплаты поступила от Российского фонда прямых инвестиций, половина — со стороны США.
Проверка аппаратов «Авента-М» началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Вечером 9 мая в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже ТАССсообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.
Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек. По словам губернатора города Александра Беглова, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.
Аппараты искусственной вентиляции «Авента-М»
«Авента-М» — самые популярные аппараты искусственной вентиляции легких в России. Их производит компания «Уральский приборостроительный завод» (входит в концерн «Радиоэлектронные технологии», КРЭТ). Только в апреле КРЭТ заключил контракты на поставку 8,7 тыс. аппаратов с российскими больницами, правительствами регионов и Минпромторгом. Согласно контракту с Минпромторгом, КРЭТ до конца года поставит в региональные больницы 6,7 тыс. аппаратов ИВЛ «Авента».
В конце марта правительство назначило АО «КРЭТ» единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для нужд медицинских учреждений. На тот момент мощность производства составляла десять единиц аппаратов ИВЛ в сутки, сообщили РБК в пресс-службе компании. На конец апреля мощность производства по выпуску ИВЛ на Уральском приборостроительном заводе была увеличена в десять раз и составляла 100 единиц оборудования в сутки.
По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, воспламенившиеся аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ). Издание Baza уточняло, что загорелись аппараты марки «Авента-М». После этого Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ, которые используются в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Позже производитель аппаратов «Авента-М», концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) сообщил, что возгорание могло произойти из-за нарушения мер противопожарной безопасности или по причинам технического характера. В КРЭТ заявили, что рассматривают несколько версий, в том числе связанные с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, соблюдением мер противопожарной безопасности.