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Регионы начали отказываться использовать новые ИВЛ из-за пожаров

Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО «Уральский приборостроительный завод»
Линия прикатки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на АО «Уральский приборостроительный завод» (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В Севастополе не будут использовать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), закупленные на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ), до тех пор, пока не будет завершено расследование причин пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом заявил врио губернатора города Михаил Развожаев.

«Пока мы не получим официальной информации о том, что с этими аппаратами произошло, мы не будем их эксплуатировать», — сказал он (цитата по «РИА Новости — Крым».

Руководитель администрации Севастополя сообщил журналистам, что поручил отказаться от использования ИВЛ «до тех пор, пока специалисты не дадут официальное заключение о том, в чем проблема с этими аппаратами».

«Если будет возможно ее устранить, получив какие-то комплектующие, это будет сделано здесь. Если нет, то партия будет возвращена на завод, чтобы причины были устранены», — пояснил Развожаев.

Пожар в городской клинической больнице имени С.И.Спасокукоцкого в Москве произошел вечером 9 мая. Причиной пожара, в результате которого погиб один человек, по данным ТАСС, стала неисправность одного из аппаратов ИВЛ. В больнице Святого Георгия в Петербурге пожар случился утром 12 мая, погибли пять человек, а причиной ЧП губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал возгорание одного из аппаратов ИВЛ. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что оба загоревшихся аппарата ИВЛ были выпущены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ).

Больница Святого Георгия в Петербурге, которая специализируется на лечении коронавирусных больных, отказалась от использования аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» до конца расследования.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Севастополь
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