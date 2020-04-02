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США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

Фото: RussiaUN / Twitter

США приобрели у России доставленное накануне в аэропорт Нью-Йорка медицинское оборудование. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Морган Ортэгус, опубликованном в ее Twitter.

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в заявлении. Приобретенные у России товары передали Федеральному агентству США по чрезвычайным ситуациям (FEMA).

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По словам Ортэгус, договоренность о доставке партии гумпомощи была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 30 марта.

Самолет ВКС России Ан-124 доставил гуманитарную помощь в аэропорт Нью-Йорка 1 апреля. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что при необходимости российская сторона направит в США новые партии медицинской помощи.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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