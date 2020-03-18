Карантин из-за коронавируса в США. Фоторепортаж

В Лас-Вегасе с 18 марта на 30 дней закроются все казино, бары, кафе, рестораны, фитнес-залы. В штате Невада также не будут работать школы, но разрешена работа мобильных пунктов готовой еды. Всего в Неваде зафиксировано 50 случаев заражения