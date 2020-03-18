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Карантин из-за коронавируса в США. Фоторепортаж

13 марта в США был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. По данным SCMP на 18 марта, в стране зафиксировано 5,7 тыс. случаев заражения, 103 человека умерли. Как сегодня живут американские города — в фоторепортаже РБК
Манхэттен, Нью-Йорк
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)

В Нью-Йорке режим ЧС действует с 7 марта. С 16 марта закрыты все школы, а также рестораны, бары и другие развлекательные заведения

Бетесда, округ Монтгомери, штат Мэриленд
(Фото: Tom Brenner / Reuters)

Каждый штат сам определяет, насколько жесткими будут карантинные меры
 

Лас-Вегас, Невада
(Фото: Ethan Miller / Getty Images)

В Лас-Вегасе с 18 марта на 30 дней закроются все казино, бары, кафе, рестораны, фитнес-залы. В штате Невада также не будут работать школы, но разрешена работа мобильных пунктов готовой еды. Всего в Неваде зафиксировано 50 случаев заражения

Сиэтл, Вашингтон
(Фото: Lindsey Wasson / Reuters)

В Сиэтле запрещены мероприятия численностью более 250 человек

Сан-Франциско, Калифорния
(Фото: Justin Sullivan / Getty Image)

Жителям Сан-Франциско и соседних городов Сан-Хосе, Беркли и Окленд запрещено выходить​ на улицу без крайней необходимости

Майами-Бич, Флорида
(Фото: Joe Raedle / Getty Image)

В Майами закрыты некоторые пляжи, а клубы, бары и рестораны работают до 22:00. Запрещены мероприятия численностью более 250 человек

Хобокен, Нью-Джерси

В Нью-Джерси введен комендантский час: жителям не рекомендовано выходить на улицу с 20:00 до 05:00

Денвер, Колорадо
(Фото: Matthew Stockman / Getty Images)
На военной базе в Колорадо разместили временный госпиталь для зараженных коронавирусом и тех, у кого есть подозрение на COVID-19
Чикаго, Иллинойс
(Фото: Joshua Lott / Reuters)

В штате Иллинойс закрыты школы, все бары и пабы

Ричмонд, Виргиния
(Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Кроме мер, принятых в разных штатах, с 13 марта США также ввели 30-дневный запрет на въезд из Европы

Теги: мультимедиа, коронавирус, США
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