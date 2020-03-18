Карантин из-за коронавируса в США. Фоторепортаж
В Нью-Йорке режим ЧС действует с 7 марта. С 16 марта закрыты все школы, а также рестораны, бары и другие развлекательные заведения
Каждый штат сам определяет, насколько жесткими будут карантинные меры
В Лас-Вегасе с 18 марта на 30 дней закроются все казино, бары, кафе, рестораны, фитнес-залы. В штате Невада также не будут работать школы, но разрешена работа мобильных пунктов готовой еды. Всего в Неваде зафиксировано 50 случаев заражения
В Сиэтле запрещены мероприятия численностью более 250 человек
Жителям Сан-Франциско и соседних городов Сан-Хосе, Беркли и Окленд запрещено выходить на улицу без крайней необходимости
В Майами закрыты некоторые пляжи, а клубы, бары и рестораны работают до 22:00. Запрещены мероприятия численностью более 250 человек
В Нью-Джерси введен комендантский час: жителям не рекомендовано выходить на улицу с 20:00 до 05:00
В штате Иллинойс закрыты школы, все бары и пабы
Кроме мер, принятых в разных штатах, с 13 марта США также ввели 30-дневный запрет на въезд из Европы