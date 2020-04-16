Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась в YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. В Москве сложная обстановка, мы им поможем», — сказал он.

Трамп отметил, что США также окажут помощь Италии, Испании, Франции и другим странам.

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