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СМИ узнали о полной оплате Вашингтоном помощи из России

Вашингтон настаивает на том, что полностью рассчитался за поставленное из России медицинское оборудование. Ранее МИД сообщал, что американская и российская стороны оплатили поставки из расчета 50 на 50
Самолет из России с медоборудованием для США (Фото: пресс-служба постпредства РФ при ООН / ТАСС)

США полностью оплатили груз медицинского оборудования, который был доставлен из России в Нью-Йорк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного собеседника в Белом доме.

Самолет с гуманитарной помощью из России прилетел в Нью-Йорк 1 апреля. Договоренность о поставке была достигнута лидерами двух стран в ходе телефонного разговора, который состоялся 30 марта. Изначально было неизвестно, на каких условиях был доставлен груз.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не исключил, что при необходимости российская сторона направит в США новые партии медицинской помощи. «Меня нисколько не волнует российская пропаганда. Он (Путин. — РБК) предложил много медицинского оборудования, качественных вещей, и я его принял. Это может спасти много жизней», — приводит агентство слова Трампа. Поставку помощи президент США назвал «приятным жестом» со стороны российского президента.

На следующий день, 2 апреля, официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что поставка гуманитарной помощи из России не была безвозмездной. «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке», — заявила она.

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Москва подтвердила, что груз был поставлен в США с условием оплаты, но не по рыночным ценам. После сообщения Госдепа официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что половину отправленного в США груза медицинской техники и средств для борьбы с коронавирусом оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а вторую — американская сторона.

В РФПИ участие в сделке объяснили тем, что сейчас фонд ожидает поставки оборудования из США, и рассчитывает, что половину его стоимости оплатят американские партнеры.

В составе груза, который был доставлен в США, были аппараты искусственной вентиляции легких, произведенные Уральским приборостроительным заводом (УПЗ) — это предприятие входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который находится под санкциями США с 2014 года. Эксперты объяснили РБК, что с учетом этого США могли провести такую сделку по особой лицензии.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: США, гуманитарная помощь, коронавирус
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