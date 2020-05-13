Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19

В России закончился период нерабочих дней, продлившийся больше месяца. В некоторых регионах перешли к постепенному снятию мер, введенных из-за эпидемии коронавируса. Как в России смягчают ограничения — в материале РБК

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В своем обращении 11 мая президент Владимир Путин заявил, что окончание режима рабочих дней не означает завершения борьбы с эпидемией, и призвал руководителей регионов не действовать по одному шаблону при смягчении ранее введенных мер. Роспотребнадзор дал рекомендации о поэтапном снятии ограничений.

Где разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Это наиболее распространенный вид смягчения ограничений. В большинстве принявших подобное решение регионов требования одинаковые: прогулки максимум по двое (не считая детей) при соблюдении дистанции 1,5 м от других людей, тренировки также по двое с дистанцией от других людей не менее 5 м. На эту меру пошли:

Оренбургская область

Тюменская область

Тульская область

Новосибирская область

Мурманская область

Ямало-Ненецкий автономный округ

Волгоградская область (с 14 мая)

Татарстан

Хабаровский край (индивидуальные прогулки не дальше 500 м от дома в определенное время: с 9:00 до 12:00 и с 20:00 до 23:00 часов по местному времени).

Камчатский край