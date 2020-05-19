В Нижегородской области разрешили работу детсадов и части магазинов

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В Нижегородской области с 19 мая в рамках первого этапа снятия ограничений увеличили время для прогулок и разрешили занятия спортом на свежем воздухе. Соответствующие поправки в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор региона Глеб Никитин, сообщили РБК в пресс-службе областной администрации.

Так, власти увеличили разрешенный радиус и время прогулок. Их можно совершать на расстоянии до 1 км от дома в течение двух часов в сутки. Также стали возможны занятия спортом на свежем воздухе в течение двух часов в сутки, при условии что на тренировке будет не более двух человек на расстоянии не менее 5 м друг от друга. С 30 апреля выйти на улицу для пробежки или прогулки можно было на час на расстоянии не более 300 м от дома.

«Тем, кто планирует возобновить тренировки, следует помнить, что парки и другие общественные пространства по-прежнему закрыты. Ни в коем случае нельзя использовать спортивные площадки, недопустимо гулять и на детских площадках», — подчеркнул Никитин.

Жители области для выхода из дома должны заполнять заявки на портале «Карта жителя Нижегородской области», напомнил он.