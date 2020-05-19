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Пандемия коронавируса ,  
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В Нижегородской области разрешили работу детсадов и части магазинов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Нижегородской области с 19 мая в рамках первого этапа снятия ограничений увеличили время для прогулок и разрешили занятия спортом на свежем воздухе. Соответствующие поправки в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор региона Глеб Никитин, сообщили РБК в пресс-службе областной администрации.

Так, власти увеличили разрешенный радиус и время прогулок. Их можно совершать на расстоянии до 1 км от дома в течение двух часов в сутки. Также стали возможны занятия спортом на свежем воздухе в течение двух часов в сутки, при условии что на тренировке будет не более двух человек на расстоянии не менее 5 м друг от друга. С 30 апреля выйти на улицу для пробежки или прогулки можно было на час на расстоянии не более 300 м от дома.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Тем, кто планирует возобновить тренировки, следует помнить, что парки и другие общественные пространства по-прежнему закрыты. Ни в коем случае нельзя использовать спортивные площадки, недопустимо гулять и на детских площадках», — подчеркнул Никитин.

Жители области для выхода из дома должны заполнять заявки на портале «Карта жителя Нижегородской области», напомнил он.

Кроме того, в регионе разрешено открыть детсады по решению глав администраций муниципальных районов. «Решения об открытии дошкольных учреждений, а не только дежурных групп в них, сейчас могут принимать муниципалитеты исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки», — пояснил Никитин.

Также в Нижегородской области разрешено работать объектам розничной торговли с площадью зала до 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По словам губернатора, ослабление ограничительных мер не распространяется на территории, где введен карантин, в том числе в селах Починки и Дивеево, городском округе Выкса и других.

Некоторые регионы России начали поэтапно снимать ограничения, введенные из-за коронавируса. Например, в Башкирии отменили режим обязательной самоизоляции для жителей и разрешили свободное передвижение. В Татарстане отменили пропускной режим, а также открыли предприятия сферы услуги и торговли непродовольственными товарами.

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Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: Нижегородская область, спорт, ограничения, прогулки, коронавирус
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