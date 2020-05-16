В Крыму отменят режим всеобщей самоизоляции с 18 мая

Режим обязательной самоизоляции в Республике Крым перестанет действовать с 18 мая, при этом жителям региона рекомендуют ограничить поездки и выход из дома без необходимости, следует из изменений в указе о режиме повышенной готовности главы Крыма Сергея Аксенова.

«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов», — говорится в новой версии документа.

При этом режим самоизоляции сохраняется для жителей республики в возрасте более 65 лет.

С 1 мая в Крыму уже смягчили часть ограничений, введенных из-за коронавируса. В республике разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, ремонтных мастерских, химчисток, а также хозяйственных и автомагазинов. При этом с 12 мая в республике ввели режим обязательного ношения масок в общественных местах.