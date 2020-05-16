Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
В Москве зафиксировали самый низкий с 30 апреля прирост случаев COVID-19 Общество, 10:52 Горбачева, Виторган и Высоцкая прочитают стихи на фестивале BALKON Стиль, 10:49 В Крыму отменят режим всеобщей самоизоляции с 18 мая Общество, 10:48 СМИ оценили потери НБА при отмене трансляций плей-офф в $900 млн Спорт, 10:47 Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 2,5 тыс. Общество, 10:45 В России за сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 10:42 Блокчейн жив: какая технология обеспечит новый прорыв в финтехе Quote, 10:41 Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% РБК и Сколково, 10:30 На Ставрополье три человека погибли в аварии с машиной скорой помощи Общество, 10:28 Козы и верблюды вместо туристов: как опустела Иордания и город Петра Стиль, 10:25 Йога с Эдриен, кулинарный онлайн и Эль Фаннинг в роли Екатерины II РБК Стиль и ЦУМ, 10:19 В Москве за сутки от COVID-19 вылечились почти 1,5 тыс. человек Общество, 10:06 Полет в «цифре»: что поможет авиаотрасли выжить после пандемии Pro, 10:05 Авиакомпании смогут рассчитывать пока только на часть из ₽23 млрд помощи Бизнес, 10:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Крыму отменят режим всеобщей самоизоляции с 18 мая

Режим обязательной самоизоляции в Республике Крым перестанет действовать с 18 мая, при этом жителям региона рекомендуют ограничить поездки и выход из дома без необходимости, следует из изменений в указе о режиме повышенной готовности главы Крыма Сергея Аксенова.

«Рекомендовать гражданам ограничить поездки, в том числе в целях туризма, не покидать места проживания (пребывания) без необходимости, а также воздержаться от посещения религиозных объектов», — говорится в новой версии документа.

При этом режим самоизоляции сохраняется для жителей республики в возрасте более 65 лет.

Глава Крыма «по-честному» ответил на перспективы отдыха в Крыму летом
Общество
Севастополь

С 1 мая в Крыму уже смягчили часть ограничений, введенных из-за коронавируса. В республике разрешили работу салонов красоты, парикмахерских, ремонтных мастерских, химчисток, а также хозяйственных и автомагазинов. При этом с 12 мая в республике ввели режим обязательного ношения масок в общественных местах.

Cогласно последним данным оперативного штаба, в Республике Крым (без учета Севастополя) зафиксировали 239 случаев заражения коронавирусом, 86 человек уже выздоровели.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Крым, пандемия
Материалы по теме
Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса
Общество
Глава Крыма «по-честному» ответил на перспективы отдыха в Крыму летом
Общество
Глава Крыма усомнился в начале курортного сезона из-за вируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter