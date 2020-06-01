Общество , 01 июн, 17:30
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В Москве открылись парки и непродовольственные магазины. Фоторепортаж
1 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса: открылись парки, некоторые непродовольственные магазины, разрешены прогулки по расписанию. Режим самоизоляции и пропускная система продлены в городе до 14 июня. Как выглядит столица в первый день ослабления ограничений — в фоторепортаже РБК
С 1 июня в Москве открылись парки, кроме «Зарядья». Начал работать городской велопрокат.
На фото: ВДНХ
Заработали непродовольственные магазины, торговые центры. В помещениях покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.
На фото: посетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр «Европейский»
График прогулок установлен для жителей каждого дома. Гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю.
На фото: улица Кузнецкий Мост
Сувенирный магазин на Старом Арбате
Никольская улица
ГУМ
Красная площадь
Московский метрополитен
Парк культуры им. Горького
ЦУМ
«Нулевой километр» на Красной площади
Площадь Революции
Улица Крымский Вал
Торговый центр «Атриум»
Лужнецкая набережная