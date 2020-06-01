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В Москве открылись парки и непродовольственные магазины. Фоторепортаж

1 июня в Москве начался новый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса: открылись парки, некоторые непродовольственные магазины, разрешены прогулки по расписанию. Режим самоизоляции и пропускная система продлены в городе до 14 июня. Как выглядит столица в первый день ослабления ограничений — в фоторепортаже РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С 1 июня в Москве открылись парки, кроме «Зарядья». Начал работать городской велопрокат.

На фото: ВДНХ

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Заработали непродовольственные магазины, торговые центры. В помещениях покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

На фото: посетители проходят через кабины дезинфекции при входе в торговый центр «Европейский»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

График прогулок установлен для жителей каждого дома. Гулять можно только с 9:00 до 21:00 не более трех раз в неделю.

На фото: улица Кузнецкий Мост

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Сувенирный магазин на Старом Арбате
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Никольская улица
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
ГУМ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Красная площадь
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Московский метрополитен
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Парк культуры им. Горького
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
ЦУМ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
«Нулевой километр» на Красной площади
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Площадь Революции
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Улица Крымский Вал
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК
Торговый центр «Атриум»
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Лужнецкая набережная
Теги: мультимедиа, Москва, коронавирус
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