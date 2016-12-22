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На закрытом мусорном полигоне «Аннино» произошло возгорание
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На закрытом мусорном полигоне «Аннино» произошло возгорание
Общество, 14:59
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На закрытом мусорном полигоне «Аннино» произошло возгорание

В Подмосковье на закрытом полигоне ТБО «Аннино» произошло возгорание, площадь которого составила 90 кв. м. Об этом сообщается на сайте Рузского городского округа.

На полигоне состоялось заседание штаба по тушению пожара. Фото с заседания опубликовал в своем Instagram глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

«Скорректирован план тушения. Техника, силы и средства имеются», — говорится в описании снимка.

https://www.instagram.com/p/Bm4e-7HAK6W/?hl=ru&taken-by=maksimtarkhanov

Ранее в администрации округа сообщали, что возгорание произошло после ликвидации очагов задымления. По основной версии, пожар возник в результате поджога.

В июле на полигоне «Аннино» были зафиксированы несколько очагов задымления. По словам Тархнова, несмотря на то что на полигон мусор не свозят, имеется другая проблема — отсутствие грунта на свалке. Он пояснил, что грунт необходим для борьбы с возгоранием свалочного газа при контакте с кислородом.

Теги: полигон , возгорание , тушение , проверка
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