Проверка выявила на мусорном полигоне под Коломной опасные нарушения

На полигоне «Воловичи», закрытия которого требуют жители Коломны, зафиксировали разлив фильтрата. Роспотребнадзор предупреждал об опасности распространения брюшного тифа и сибирской язвы

Нарушения

На подмосковном полигоне «Воловичи» под Коломной, на протестной акции возле которого на прошлой неделе задержали несколько человек, обнаружен разлив фильтрата. Об этом сообщили РБК в министерстве экологии и природопользования Московской области по итогам проведенной в марте внеплановой выездной проверки полигона.

«После проведения лабораторного анализа проб воды и воздуха в месте разлива фильтрата будет определена сумма ущерба окружающей среде, которая будет предъявлена к возмещению эксплуатирующей полигон организации», — сообщили РБК в Минэкологии, отметив, что были выявлены и другие нарушения.

Свалочный фильтрат — это воды, которые проходят через полигон: растаявший снег, дождь или влага, которая поступает вместе с отходами. Под давлением массы отходов и работающей на мусорном объекте техники фильтрат начинает выходить из тела полигона, пояснил РБК координатор токсической программы «Гринпис» Алексей Киселев. У основания полигона должны быть специальные отводящие каналы, которые собирают всю влагу, выходящую из полигона и отправляют в изолированный канал, не давая попасть в окружающую среду. По каналу фильтрат поступает в очистные сооружения. Далее вода либо отправляется в систему канализации, либо, очищенная, поступает в водные объекты.

В фильтрате могут содержаться полуразложившиеся органические вещества, тяжелые металлы, нефтепродукты, говорит эксперт Московского общества защиты природы Борис Самойлов. Смешавшись с грунтовыми и талыми водами, фильтрат может распространиться на несколько километров и загрязнить почву и водоемы, поясняет эколог.

Что такое полигон «Воловичи»

Полигон «Воловичи» принадлежит муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство». Как сказано на сайте МУП, площадь «Воловичей» — 22 га, захоронение отходов производится на 9,5 га. 25 марта, жители Коломны перекрыли дорогу к полигону «Воловичи». Они жаловались, что от полигона идет неприятный запах, из-за чего плохо чувствуют себя дети. В среду, 28 марта, жители снова собрались на акцию протеста рядом с полигоном. Сотрудники полиции задержали троих человек, в том числе женщину с несовершеннолетним ребенком, рассказали РБК участники акции. Власти заявили, что приостановили завоз мусора на «Воловичи», свалку ждет дегазация. Новый современный полигон будет построен дальше от города, чтобы «не беспокоить» жителей, обещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Директор полигона Владимир Плясунов 29 марта уволился по собственному желанию.

Отсутствие дезинфекции

Осенью 2017 года полигон проверяли специалисты Роспотребнадзора, которые также обнаружили многочисленные нарушения, об этом свидетельствует отчет о результатах проверки в базе «СПАРК» и в реестре на сайте Генпрокуратуры России. На выезде из полигона находится контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны. Ее «целостность была нарушена», устройству требовалась реконструкция, показала проверка коломенского отделения Роспотребнадзора. Для дезинфекции ходовой части мусоровозов использовался препарат «Бриллиант», «область применения которого не отвечает заявленным целям», отмечается в материалах.

«На момент проведения внеплановой выездной проверки обработка ходовой части мусоровозов не производилась, что несет угрозу жизни и здоровью граждан, живущих на территории Коломенского городского округа», — сказано в отчете. Нарушение может привести к распространению брюшного тифа и сибирской язвы, «так как на полигоне имеется скотомогильник», считают специалисты коломенского Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора не ответили на запрос РБК. В Министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что проводили проверку по обращениям жителей и никаких скотомогильников на территории полигона не обнаружили.

По итогам проверки Роспотребнадзор вынес предписание МУП «Спецавтохозяйство» устранить нарушения до 5 февраля. Был выписан протокол о временном запрете деятельности по статье 8.2 КоАП (нарушение требований к обращению отходов). Согласно положениям этой статьи, деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 дней. В МУП «Спецавтохозяйство» не ответили на звонки РБК.​