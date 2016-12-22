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Власти Подмосковья назвали вероятный срок возвращения запаха со свалок
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Власти Подмосковья назвали вероятный срок возвращения запаха со свалок
«Мусорное» дело, 13:24
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Власти Подмосковья назвали вероятный срок возвращения запаха со свалок
Вонь со свалок может вернуться в Подмосковье весной следующего года, предупредил министр экологии Московской области Дмитрий Куракин. Власти обещают решить проблему с запахом с полигона Кучино к июню
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Проблемы с неприятным запахом со свалок в Подмосковье могут начаться в апреле-мае следующего года и будут связаны с таянием снега. Такое заявление сделал министр экологии Московской области Дмитрий Куракин, передает корреспондент РБК.

По его словам, до этого момента из-за выпадения снега запах со свалок будет менее заметен. «При этом проблема запаха на Кучино будет полностью завершена в июне месяце», — сказал Куракин. Рекультивация этого полигона будет завершена досрочно, в сентябре-октябре 2019 года, подчеркнул он.

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По словам Куракина, в 2018 году в Подмосковье были рекультивированы три мусорных полигона — «Электросталь», «Кашира» и «Быково». Все они могут быть превращены в озелененные склоны — при наличии инвестиционного интереса к ним, они будут отданы инвесторам, рассказал министр.

По его словам, в отношении полигона «Кучино» также была идея «вписать этот холм в границы парка», однако проблема заключается в том, что со временем тело полигона неминуемо будет давать «усадку» — 2-3 метра в ближайшие годы. Кроме того, добавил министр, там будут гореть два факела для сжигания свалочного газа, и эти объекты довольно опасны. «Так что мы крепко думаем над этой темой», — резюмировал Куракин.

Он также отметил, что, несмотря на это, к рекультивированной свалке в Кучино и полигону твердых бытовых отходов в районе Левобережный в Химках есть «большой инвестиционный интерес».

Министр ЖКХ Евгений Хромушкин отметил, что в Подмосковье уже началась установка контейнеров двух цветов для раздельного сбора мусора. Пока будет проводиться первичное разделение — на сухой мусор и на «грязный и влажный», отметил он. Города 100-тысячники планируется обеспечить контейнерами к январю.

Он также добавил, что сбор на вывоз мусора в Подмосковье вырастет на 3 рубля 21 копейку за квадратный метр с жителей многоквартирных домов. Это около 2% роста с квартиры, сказал Хромушкин. Сборы на капитальный ремонт в 2019 году расти не будут, отметил он.

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В декабре 2017 года от жителей Москвы и Подмосковья в надзорные органы стали поступать регулярные жалобы на неприятный запах тухлой квашенной капусты, которые не прекратились и после наступления 2018 года. 

Источником неприятного запаха Роспотребнадзор назвал закрытый в июне 2017 года мусорный полигон Кучино в подмосковной Балашихе, на котором начались работы по рекультивации. Для нейтрализации сволочных газов на закрытой свалке даже распыляли французский ароматический реагент, подавляющий вонь. 

В марте выброс свалочного газа с другого подмосковного полигона -"Ядрово" -  накрыл Волоколамск, за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия тогда обратились десятки человек, в том числе - 76 детей. Шестеро детей в результате были госпитализированы, статистики по взрослым пострадавшим нет. Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, приехавашего на встречу с местными жителями после этого, встретили криками "Позор!", местные власти также ввели режим ЧС в городе, а также обещали провести референдум о закрытии свалки. ​

Авторы: Евгения Кузнецова, Наталья Демченко.
Теги: свалки , Подмосковье , вонь , экология
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