В Подмосковье построят три новых мусорных полигона

В 2018 году в Подмосковье будет построено три новых мусорных полигона. Мощности еще пяти полигонов после реконструкции будут увеличены, следует из проекта территориальной схемы по обращению с отходами

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство экологии и природопользования Московской области разработало проект территориальной схемы по обращению с отходами. Проект документа есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в региональном министерстве, по словам которого, в ближайшее время схема будет утверждена на заседании областного правительства.

Территориальная схема — это базовый документ, учитывающий все источники образования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории области, дислокацию объектов переработки и утилизации, рассказывал ранее РБК министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Новая схема делит территорию Подмосковья на семь кластеров, в которых будут работать региональные операторы, с 1 января 2019 года они возьмут на себя ответственность за всю цепочку обращения с ТКО: от контейнерной площадки до полигона.

Выбираться операторы будут в ходе конкурса, он пройдет в первом квартале 2018 года, рассказал Александр Коган.

«Конкурс будет открытый. Очень много компаний обращаются сейчас к нам, идут консультации, потому что мы должны понимать, что терсхема и инвестиционная модель привлекательны», — рассказал он РБК.

Согласно проекту схемы до конца 2018 года будет закрыто еще четыре полигона — «Каргашино» (Мытищи), «Озеры» (Озерский район), «Малая Дубна» (Орехово-Зуевский район), «Сабурово» (Щелковский район), к началу 2021 года прекратят деятельность «Егорьевский» (Егорьевский район) и «Торбеево» (Люберецкий район), к 2022 году — «Шатурский» (Шатурский район), а к 2024-му — «Лесная» (Серпуховской район).

Еще пять полигонов будет модернизировано, при этом значительно увеличатся объемы захораниваемого мусора, — «Ядрово» (Волоколамский район), «Непейно» (Дмитровский район), «Воловичи» (Коломенский район), «Храброво» (Можайский район) и «Алексинский карьер» (Клинский район). Также запланировано строительство трех новых полигонов — в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском и Каширском районах, они должны заработать к началу 2019 года.

На всех создаваемых и модернизируемых объектах предусмотрено строительство мусоросортировочных комплексов, обеспечивающих сокращение массы захораниваемых отходов за счет извлечения вторсырья. Также запланировано создание перегрузочных станций, расположенных вблизи населенных пунктов, в том числе на месте полигонов, подлежащих закрытию и рекультивации.

Один из крупнейших операторов по обращению с отходами на территории Москвы, «МСК-НТ», планирует участвовать в конкурсе, рассказал РБК председатель совета директоров компании Вадим Бамбозов. Подать заявку намерена и связанная с «Ростехом» «РТ-Инвест», которая реализует в Подмосковье проект по строительству четырех мусоросжигательных заводов.

«По территориям, где будут заводы, мы будем обязательно участвовать в конкурсе», — рассказал РБК гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Из 55–60 млн т всех ТКО, образующихся в России за год, пятая часть, 11,7 млн т, приходится на столичный регион (3,8 млн т — Московская область, 7,9 млн т — Москва). За МКАД из Москвы вывозится 6,6 млн т отходов. С 2013 года в Московской области закрыто 24 из 39 мусорных полигонов.