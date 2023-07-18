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Мурашко назвал «порочным» стремление отложить рождение детей ради карьеры

Мурашко назвал «порочной практикой» стремление отложить рождение детей ради карьеры
Стремление отложить рождение детей ради получения образования, построения карьеры и обеспечения материальной базы — это «порочная практика», которая ведет к бесплодию и другим проблемам, считает глава Минздрава
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая в Госдуме, осудил стремление женщин сначала сделать карьеру и только после этого заводить детей.

Министр заявил, что в обществе сформировалась «порочная практика» и появилось убеждение, что сперва женщине нужно получить образование и обеспечить себе материальную базу «и только после того, подходя к сложному репродуктивному возрасту, озаботиться деторождением». По словам Мурашко, из-за этого «возникают многие проблемы в виде бесплодия, невынашивания и многие другие, сокращается время для рождения третьего, четвертого ребенка».

Мурашко назвал «порочным» стремление отложить рождение детей ради карьеры
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Министр считает, что ситуацию с рождаемостью нужно пересмотреть и «посыл должен быть иной»: чем раньше женщина родит «в пределах физиологических» и в соответствии с рекомендациями Минздрава, тем будет лучше для здоровья ее самой и ребенка. «И в том числе это карьера в конечном итоге. В моем окружении, в вашем окружении есть масса успешных женщин, которые реализовали себя как мамы и как специалисты», — добавил он.

В марте Росстат представил результаты выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году (проводится раз в пять лет и охватывает более 15 тыс. домохозяйств). Из них следует, что большинство россиянок (71,6%) желали иметь одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. За пять лет сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями; доля тех, кто вообще не хочет иметь детей, выросла на 0,4 п.п., до 2,4%. Ответы зависели от ряда факторов, в том числе от возраста женщины, уровня жизни и жилищных условий.

Мурашко не впервые на этой неделе затрагивает вопрос деторождения. Накануне, 17 июля, он заявил, что Минздрав намерен ужесточить контроль над обращением препаратов для прерывания беременности. Такие средства должны «жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях», считает он. На следующий день Мурашко сообщил, что проект приказа о контроле за оборотом препаратов для абортов готов, ведомство рассчитывает завершить работу над этим до конца года.

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Медикаментозное прерывание беременности проводится на сроках до шести-семи недель, после обследования и если нет противопоказаний, такие препараты продаются в аптеках по рецепту.

Всемирная организация здравоохранения признает медикаментозный аборт одним из самых безопасных.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Мурашко Минздрав рождение детей беременность
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