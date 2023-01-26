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В РПЦ предложили разрешать аборт только при согласии мужа

Глава патриаршей комиссии Федор Лукьянов: аборты должны делаться только при согласии мужа
По замыслу главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, в стране необходимо ограничить аборты и отказаться от абортов по медицинским показаниям при угрозе здоровью ребенка
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что проводить аборты следует только при согласии мужа и после обязательной консультации психолога, и это следует законодательно закрепить. С таким заявлением выступая на круглом столе в Госдуме, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Мы считаем, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины должно проводиться при наличии добровольного согласия не только самой женщины, но и ее мужа. Необходимо, чтобы оно проводилось после обязательного доабортного психологического консультирования, и это должно быть закреплено в законе, а также ультразвукового исследования, демонстрации сердцебиения плода человека», — сказал он и отметил, что это предложение РПЦ «в качестве шага в сторону ограничения абортов».

Страна должна «двигаться в этом направлении», надеется Лукьянов, но «государство может лишь постепенно идти в эту сторону».

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

Лукьянов заявил, что показания для абортов также следует ужесточить, в частности, сократить до восьми недель с 12 порог возможности для прерывания беременности. Такой порог, утверждает чиновник, принят в ряде других стран. Также он предложил исключить из перечня медицинских показаний к аборту угрозу для здоровья ребенка, сохранив в нем лишь угрозу для здоровья матери.

«Большинство прерываний беременности делается сегодня с точки зрения подстраховки, и перинатальный скрининг не всегда дает должные результаты. Это неприемлемо с точки зрения нравственности и морали, это евгеника: по предположительным патологиям плода матери предлагают сделать аборт, хотя очень часто оказывается, что это совершенно не так», — пояснил глава комиссии.

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Священник поддержал предложения об исключении абортов из числа процедур, включенных в перечень услуг, оказываемых в рамках добровольного медицинского страхования, предложил ввести уголовную и административную ответственность за незаконные аборты и их рекламу, а также ограничить применения препаратов для медикаментозных абортов, которые, как он утверждает, оказывают впоследствии негативное воздействие на фертильные функции женщин.

«В частных клиниках происходит 75% медикаментозных абортов, и с этим нужно бороться. <...> Если мы остановим там производство абортов, то мы с вами получим возможность на уровне государства в лучшей степени контролировать хотя бы это негативное явление», — сказал он.

Как следует проводить подготовку к процедуре аборта незамужним женщинам, иерей уточнять не стал.

В начале мая 2020 года Лукьянов предлагал ввести мораторий на аборты на время пандемии, поскольку «операции по производству медицинского аборта могут способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала».

В 2021 году депутат Госдумы Инга Юмашева, член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, выступила с предложением запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. По словам депутата, это может «существенно улучшить и статистику по абортам, и понимание причин, по которым женщина идет на такой шаг», а также сократит число криминальных абортов.

Против ограничения прав женщин аборты выступила Оксана Пушкина, которая до октября 2021 года была депутатом Госдумы и замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Она предупредила, что такие действия могут «привести к катастрофе». И напомнила, что в послевоенные годы запрет абортов в СССР привел к резкому росту числа подпольных абортов, которые «делали деревенские повитухи». «В 1950 году в СССР было зафиксировано более миллиона абортов и 90% из них являлись криминальными», — сообщила Пушкина.

В ноябре 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву проработать вопрос о целесообразности введения запрета на аборты для несовершеннолетних в возрасте с 15 до 18 лет без согласия родителей или законных представителей. В соответствии с п. 2 ст. 54 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан» сейчас несовершеннолетние старше 15 лет имеют право самостоятельно дать согласие на прерывание беременности.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
РПЦ женщины права аборты ограничения
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