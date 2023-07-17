Минздрав заявил о планах ограничить продажу препаратов для абортов

Минздрав работает над тем, чтобы ужесточить контроль над обращением препаратов для прерывания беременности, работу намерены завершить к концу года

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Минздрав планирует до конца года завершить процесс введения ограничений продажи препаратов для прерывания беременности и их учета, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».

«Блок вопросов касался демографических в том числе направлений, в частности ограничения продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности. Мы поддерживаем и считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Такие препараты должны «жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях», добавил министр.

Медикаментозное прерывание беременности проводится на ранних сроках до шести-семи недель. Использующиеся для этого препараты вызывают отторжение плодного яйца, провоцируется выкидыш. Такой аборт не советуют проводить самостоятельно и рекомендуют обращаться за консультацией к гинекологам. Препараты подобного рода, как правило, в аптеках отпускают по рецепту.

В январе в Русской православной церкви (РПЦ) предложили проводить аборты только при согласии мужа, а также после обязательной консультации психолога и «демонстрации сердцебиения плода». Эти предложения председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов озвучил в Госдуме и отметил, что следует закрепить их законодательно.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина после этого высказалась против запрета на прерывание беременности. Она отметила, что говорить об этом преждевременно, пока семьи не получат достаточной материальной поддержки и не будут уверены, что смогут обеспечить будущее ребенку.