В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19
Власти Подмосковья к 1 ноября планируют увеличить число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 до 15 тыс. Об этом на совещании с зампредами регионального правительства заявил глава Московской области Андрей Воробьев.
«Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас на разных территориях было необходимое количество мест для пациентов, которые нуждаются в помощи», — сказал Воробьев (цитата по ТАСС).
Для сравнения, весной максимально на пике в регионе было развернуто около 12 тыс. коек, отметил он. По словам Воробьева, тогда временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом, открытые в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот», не были заполнены на 100%. На прошлой неделе губернатор сообщил, что госпиталь вновь откроют в парке «Патриот».
По словам Воробьева, в Московской области за последнюю неделю число госпитализаций пациентов с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19, выросло на 40%. «Мы по COVID и пневмонии госпитализируем порядка 550 человек в среднем. Неделей раньше эта цифра была где-то около 400», — сообщил он, добавив, что порядка 56–58% госпитализаций приходится на жителей старше 65 лет.