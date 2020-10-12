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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19

По словам Воробьева, за неделю число госпитализированных с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19, выросло на 40%. К ноябрю в регионе развернут до 15 тыс. коек для инфицированных, весной на пике заболеваемости их было 12 тыс.
Андрей Воробьев во время осмотра госпиталя для Covid-пациентов на базе КВЦ &laquo;Патриот&raquo;
Андрей Воробьев во время осмотра госпиталя для Covid-пациентов на базе КВЦ «Патриот» (Фото: Константин Семенец / Пресс-служба Губернатора Московской области)

Власти Подмосковья к 1 ноября планируют увеличить число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 до 15 тыс. Об этом на совещании с зампредами регионального правительства заявил глава Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас на разных территориях было необходимое количество мест для пациентов, которые нуждаются в помощи», — сказал Воробьев (цитата по ТАСС).

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Андрей Воробьёв

Для сравнения, весной максимально на пике в регионе было развернуто около 12 тыс. коек, отметил он. По словам Воробьева, тогда временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом, открытые в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот», не были заполнены на 100%. На прошлой неделе губернатор сообщил, что госпиталь вновь откроют в парке «Патриот».

По словам Воробьева, в Московской области за последнюю неделю число госпитализаций пациентов с пневмонией, в том числе вызванной COVID-19, выросло на 40%. «Мы по COVID и пневмонии госпитализируем порядка 550 человек в среднем. Неделей раньше эта цифра была где-то около 400», — сообщил он, добавив, что порядка 56–58% госпитализаций приходится на жителей старше 65 лет.

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Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

«В каждом городе растет количество заболеваний, наша задача — <...> сделать все, чтобы оказать помощь, поддержку всем, кто в ней нуждается», — отметил губернатор.

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Согласно данным сайта «стопкоронавирус.рф», Подмосковье — второй в стране (после Москвы) регион по числу подтвержденных случаев заболевания. С начала пандемии в Московской области выявили 77,8 тыс. заболевших, за последние сутки это число выросло на 440. Умерли 1417 человек с коронавирусной инфекцией.

В конце сентября подмосковный минздрав сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19, а также сезонной вспышки ОРВИ в регионе создается дополнительный коечный фонд в больницах.

Воробьев ранее подписал постановление, согласно которому людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется оставаться дома. Треть школ региона с 5 октября ушла на каникулы. Глава региона также призвал правоохранительные органы проверять наличие масок у пассажиров общественного транспорта и ужесточить контроль в школах и общественных местах. Вместе с тем Воробьев заявил, что власти Московской области не должны допустить введения жестких ограничений: «Если карантин, то все — труба».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Наталия Анисимова
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