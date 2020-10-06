Власти Подмосковья напомнили о рекомендациях о самоизоляции для пожилых

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди должны по максимуму соблюдать самоизоляцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Всему старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями наша задача — объяснить, что нужно оставаться дома», — сказал Воробьев.

Он добавил, что нужно максимально находиться «не то чтобы в абсолютной изоляции, а поберечь себя, не контактировать». Как отметил глава региона, юбилеи и дни рождения посещать в сложившейся ситуации не следует.

Воробьев считает, что если люди будут выполнять рекомендации властей, в том числе по переводу офисных работников на дистанционную работу, то возможно избежать введения полного карантина в регионе.