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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Подмосковья напомнили о рекомендациях о самоизоляции для пожилых

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Люди с хроническими заболеваниями и пожилые люди должны по максимуму соблюдать самоизоляцию. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Всему старшему поколению и людям с хроническими заболеваниями наша задача — объяснить, что нужно оставаться дома», — сказал Воробьев.

Он добавил, что нужно максимально находиться «не то чтобы в абсолютной изоляции, а поберечь себя, не контактировать». Как отметил глава региона, юбилеи и дни рождения посещать в сложившейся ситуации не следует.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Воробьев считает, что если люди будут выполнять рекомендации властей, в том числе по переводу офисных работников на дистанционную работу, то возможно избежать введения полного карантина в регионе.

Накануне Воробьев обратился к учреждениям образования, перевозчикам и местным властям с призывом усилить контроль соблюдения масочного режима. Также губернатор призвал жителей Подмосковья с пониманием отнестись к масочному режиму, а ответственные структуры — объяснять людям необходимость ограничений.

В конце сентября Воробьев подписал постановление, согласно которому людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуется оставаться дома. Треть школ региона с 5 октября ушла на каникулы.

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Московской области к 6 октября всего было выявлено более 75 тыс. заболевших. Более 57 тыс. человек выздоровели, 1376 умерли. За минувшие сутки зафиксировали 347 новых заболевших коронавирусом.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Андрей Воробьев Московская область коронавирус
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