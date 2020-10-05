Власти Подмосковья потребовали усилить контроль масочного режима

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 78,13 (+0,04) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 91,66 (+0,08) Инвестиции, 12:37
Минобороны Азербайджана показало кадры из занятого села в Карабахе Политика, 13:40 В Кремле «не слышали» обсуждений нового локдауна из-за коронавируса Общество, 13:40 Кудрин предупредил о неучтенном факторе в прогнозе правительства по ВВП Экономика, 13:39 Как сделать бизнес мобильным РБК и VW коммерческие автомобили, 13:36 Агент рассказал о возможном переходе футболиста «Уотфорда» в «Спартак» Спорт, 13:36 Фудшеринг в России и мире: как решается проблема пищевых потерь Экономика шеринга, 13:30  Вирусологи оценили заявление о сроках сохранения иммунитета к COVID-19 Общество, 13:22 На АвтоВАЗе начали испытания нового Renault Duster Авто, 13:22 Льва Яшина номинировали на звание лучшего вратаря в истории Спорт, 13:20 Сын Фургала ответил на сообщения о своем задержании Политика, 13:18 Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж Политика, 13:15  Как не выгореть на удаленке: советы руководителям и сотрудникам Pro, 13:13 «Роскосмос» показал снимки побережья Камчатки со спутников Общество, 13:13 QR-код, пещера и ракета: самые необычные архитектурные проекты — 2020 Недвижимость, 13:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Власти Подмосковья потребовали усилить контроль масочного режима

Губернатор Андрей Воробьев призвал правоохранительные органы проверять наличие масок у пассажиров общественного транспорта, а также ужесточить контроль в подмосковных школах и общественных местах
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Учреждениям образования, перевозчикам и местным властям в Подмосковье необходимо усилить контроль соблюдения масочного режима, заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства.

«Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», — цитирует Воробьева его пресс-служба в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что для дальнейшего восстановления экономики и нормальной жизни в пандемии необходимо строгое следование требованиям Роспотребнадзора.

Воробьев рекомендовал подмосковным школам объявить каникулы с 5 октября
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Воробьев призвал самих граждан с пониманием отнестись к масочному режиму, а ответственные структуры — спокойно объяснять людям необходимость ограничений. «Если у кого-то из пассажиров это вызывает раздражение или, может быть, недопонимание, просьба все-таки и к такому человеку подобрать ключ», — цитирует губернатора телеканал 360.

Глава региона отметил увеличение числа заболевших COVID-19 в Подмосковье: если неделю назад суточный прирост инфицированных составлял 200 человек, то 5 октября уже 339.

По данным подмосковного минтранса, меньше всего нарушений масочного режима на железнодорожном транспорте зафиксировано в Орехово-Зуеве, Люберцах, Химках и Кашире. В наземном транспорте предписание лучше всего соблюдают в Чехове, Красногорске, Пушкине и Ступине.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В Подмосковье за неделю число госпитализированных с COVID выросло на 45%
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса, в Московской области к 5 октября в общей сложности выявлено почти 75 тыс. заболевших. 57 тыс. человек выздоровели, 1369 умерли.

На прошлой неделе подмосковный минздрав сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19, а также сезонной вспышки ОРВИ в регионе создается дополнительный коечный фонд в больницах.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Московская область медицинские маски Андрей Воробьев
Материалы по теме
Воробьев рекомендовал подмосковным школам объявить каникулы с 5 октября
Общество
В Подмосковье за неделю число госпитализированных с COVID выросло на 45%
Общество
В Москве и Подмосковье начали действовать новые рекомендации из-за COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter