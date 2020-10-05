Власти Подмосковья потребовали усилить контроль масочного режима

Губернатор Андрей Воробьев призвал правоохранительные органы проверять наличие масок у пассажиров общественного транспорта, а также ужесточить контроль в подмосковных школах и общественных местах

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Учреждениям образования, перевозчикам и местным властям в Подмосковье необходимо усилить контроль соблюдения масочного режима, заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства.

«Маски, дистанция, отказ от ненужных контактов и мероприятий — это сейчас главное. Поэтому прошу не только отраслевиков, но и правоохранительный блок усилить контроль», — цитирует Воробьева его пресс-служба в Telegram.

Губернатор подчеркнул, что для дальнейшего восстановления экономики и нормальной жизни в пандемии необходимо строгое следование требованиям Роспотребнадзора.

Воробьев призвал самих граждан с пониманием отнестись к масочному режиму, а ответственные структуры — спокойно объяснять людям необходимость ограничений. «Если у кого-то из пассажиров это вызывает раздражение или, может быть, недопонимание, просьба все-таки и к такому человеку подобрать ключ», — цитирует губернатора телеканал 360.

Глава региона отметил увеличение числа заболевших COVID-19 в Подмосковье: если неделю назад суточный прирост инфицированных составлял 200 человек, то 5 октября уже 339.

По данным подмосковного минтранса, меньше всего нарушений масочного режима на железнодорожном транспорте зафиксировано в Орехово-Зуеве, Люберцах, Химках и Кашире. В наземном транспорте предписание лучше всего соблюдают в Чехове, Красногорске, Пушкине и Ступине.

По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса, в Московской области к 5 октября в общей сложности выявлено почти 75 тыс. заболевших. 57 тыс. человек выздоровели, 1369 умерли.

На прошлой неделе подмосковный минздрав сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19, а также сезонной вспышки ОРВИ в регионе создается дополнительный коечный фонд в больницах.