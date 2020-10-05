Треть школ Подмосковья ушла на каникулы

Некоторые учебные заведения уйдут на отдых со следующей недели. До этого власти Московской области разрешили школам досрочно отправлять учеников на каникулы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Треть школ Московской области с понедельника, 5 октября, ушла на каникулы. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства, передает телеканал 360.

Для учеников некоторых других школ отдых начнется со следующей недели. Губернатор подчеркнул, что руководство учебных заведений должно тщательно следить за самочувствием учеников.

«О каждом ребенке на входе должны позаботиться. И если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава», — отметил Воробьев.

Ранее подмосковные власти разрешили школам по своему усмотрению досрочно уходить на каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы областного министерства образования Ирины Каклюгиной, школы с модульным обучением уходят на каникулы планово — 5 октября. Там, где учебный процесс идет по четвертям, а осенние каникулы приходятся на ноябрь, можно будет отправить школьников на отдых раньше.