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Пандемия коронавируса ,  
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Треть школ Подмосковья ушла на каникулы

Некоторые учебные заведения уйдут на отдых со следующей недели. До этого власти Московской области разрешили школам досрочно отправлять учеников на каникулы
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Треть школ Московской области с понедельника, 5 октября, ушла на каникулы. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев на совещании с главами муниципалитетов и членами правительства, передает телеканал 360.

Для учеников некоторых других школ отдых начнется со следующей недели. Губернатор подчеркнул, что руководство учебных заведений должно тщательно следить за самочувствием учеников.

«О каждом ребенке на входе должны позаботиться. И если у него есть какие-то недомогания, беспокойства, никто не должен эту работу делать спустя рукава», — отметил Воробьев.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Ранее подмосковные власти разрешили школам по своему усмотрению досрочно уходить на каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы областного министерства образования Ирины Каклюгиной, школы с модульным обучением уходят на каникулы планово — 5 октября. Там, где учебный процесс идет по четвертям, а осенние каникулы приходятся на ноябрь, можно будет отправить школьников на отдых раньше.

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В конце сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за роста заболеваемости COVID-19 столичные школьники будут отдыхать две недели вместо одной — с 5 по 18 октября. В этот же период прекратят работать учреждения дополнительного образования.

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Школам в Подмосковье разрешат досрочные каникулы из-за COVID-19
Общество
Фото:Сергей Красноухов / ТАСС

При этом власти многих российских регионов сочли внеплановые осенние каникулы преждевременной мерой. В Нижегородской области заявили, что школы самостоятельно принимают решения о сроках каникул. В Башкирии и Свердловской области не собирались организовывать внеплановый школьный отдых.

Автор
Михаил Котляр
школы Московская область каникулы Андрей Воробьев
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