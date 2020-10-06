В парке «Патриот» вновь откроется госпиталь для зараженных COVID-19

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Временный госпиталь для пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, снова откроют в парке «Патриот» в Подмосковье. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Этот резервный госпиталь начнет работать сегодня (6 октября) с 20 часов. Здесь все готово для приема пациентов: и кислород, и ИВЛ, и, самое главное, врачи», — сказал Воробьев.

По его словам, в госпитале будут работать около 700 врачей. В частности, уже приехали медики из Военно-медицинской академии.

Губернатор также отметил, что сегодня откроются первые 220 коек. Каждые следующие пять дней, по словам Воробьева, будут открываться по 400 коек в сутки. Всего предусмотрено 1,4 тыс. мест.