Подмосковный Минздрав опроверг усиление режима борьбы с COVID-19
Информация о введении в больницах Московской области усиленного режима борьбы с коронавирусной инфекцией не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.
«Информация, размещенная в СМИ, о том, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, не является достоверной. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается стабильной», — говорится в сообщении.
В министерстве заметили, что каждую осень начинается рост заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ. В этом году существует вероятность сочетания этих болезней с COVID-19.
Поэтому Минздрав предпринимает усилия, чтобы не смешивать потоки пациентов с коронавирусом и привычными ОРВИ. «В связи с этим в Подмосковье создается дополнительный коечный фонд в количестве 1500 коек инфекционного профиля», — пояснили в министерстве.