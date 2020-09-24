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Пандемия коронавируса ,  
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Подмосковный Минздрав опроверг усиление режима борьбы с COVID-19

Ранее появилась информация о том, что в больницах области выделяют дополнительные инфекционные койки. В министерстве сообщили, что это делается из-за роста числа пациентов с сезонными ОРВИ
Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Информация о введении в больницах Московской области усиленного режима борьбы с коронавирусной инфекцией не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.

«Информация, размещенная в СМИ, о том, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, не является достоверной. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается стабильной», — говорится в сообщении.

В министерстве заметили, что каждую осень начинается рост заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ. В этом году существует вероятность сочетания этих болезней с COVID-19.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Поэтому Минздрав предпринимает усилия, чтобы не смешивать потоки пациентов с коронавирусом и привычными ОРВИ. «В связи с этим в Подмосковье создается дополнительный коечный фонд в количестве 1500 коек инфекционного профиля», — пояснили в министерстве.

Ранее 24 сентября Mash сообщил, что в Московской области вводят усиленный режим борьбы с COVID-19. Издание ссылалось на распоряжение перепрофилировать подмосковные больницы под пациентов с коронавирусом. В частности, говорилось о выделении 1677 дополнительных коек в течение трех суток. Всего, как писал Mash, в ближайшее время под эти нужды планируют выделить более 11,5 тыс. коек.

Воробьев назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в Подмосковье
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Фото:Михаил Плецкий / Global Look Press

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, к 24 сентября в Подмосковье было выявлено в общей сложности более 72 тыс. заболевших. 55 тыс. из них вылечились, 1304 человека умерли.

В сентябре глава региона Андрей Воробьев заявлял, что жителей области начнут массово прививать от коронавируса с конца декабря или сразу после Нового года, когда вакцина пройдет все испытания.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы
Михаил Котляр, Евгения Кузнецова
коронавирус больницы Московская область
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