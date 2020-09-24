Подмосковный Минздрав опроверг усиление режима борьбы с COVID-19

Ранее появилась информация о том, что в больницах области выделяют дополнительные инфекционные койки. В министерстве сообщили, что это делается из-за роста числа пациентов с сезонными ОРВИ

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Информация о введении в больницах Московской области усиленного режима борьбы с коронавирусной инфекцией не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в региональном Минздраве.

«Информация, размещенная в СМИ, о том, что в подмосковных больницах вводят усиленный режим по борьбе с COVID-19, не является достоверной. Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Московской области остается стабильной», — говорится в сообщении.

В министерстве заметили, что каждую осень начинается рост заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ. В этом году существует вероятность сочетания этих болезней с COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Поэтому Минздрав предпринимает усилия, чтобы не смешивать потоки пациентов с коронавирусом и привычными ОРВИ. «В связи с этим в Подмосковье создается дополнительный коечный фонд в количестве 1500 коек инфекционного профиля», — пояснили в министерстве.