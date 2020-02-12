Суд выпустил из СИЗО последних трех фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд ранее указал, что Басманный суд должным образом не проверил причастность обвиняемых к совершению вменяемого им преступления. Трое фигурантов отправлены под домашний арест

Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Московский городской суд изменил меру пресечения в отношении трех фигурантов дела Baring Vostok, сообщает агентство ТАСС. В соответствии с принятым решением топ-менеджеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также экс-гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров отпущены из СИЗО, но до 13 мая будут находиться под домашним арестом.

Решение о пересмотре меры пресечения было принято после того, как Мосгорсуд установил, что выносивший первоначальное решение Басманный суд должным образом не проверил причастность обвиняемых к совершению вменяемого им преступления и не учел положения ст. 108 УПК России, согласно которым обвиняемый в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности не может быть заключен на время судебного разбирательства под стражу.

«Мосгорсуд наконец услышал доводы адвокатов и принял единственно верное решение, отклонив ходатайство следователя о продлении содержания наших коллег в СИЗО. Перевод наших коллег Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова под домашний арест даст нашим друзьям возможность увидеть свои семьи, встречи с которыми были сильно ограничены в течение года. Однако отмечаем, что даже находясь под домашним арестом, наши коллеги являются заложниками коммерческого конфликта, который рейдеры до сих пор пытаются решить надуманным уголовным делом для оказания давления на своих бывших партнеров. Мы намерены бороться дальше, чтобы доказать полную невиновность наших коллег и абсурдность обвинений», — заявил РБК представитель Baring Vostok.

Комментируя решение Мосгорсуда, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил РБК, что «очень надеется на исторический перелом тенденции». «Думаю, что историю с Baring Vostok очень скоро будут изучать как пример того, как не надо делать», — сказал он.

Ранее до середины мая был продлен домашний арест и основателю Baring Vostok Майклу Калви, а также его коллеге Филиппу Дельпалю.