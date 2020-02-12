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Дело Baring Vostok ,  
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Суд выпустил из СИЗО последних трех фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд ранее указал, что Басманный суд должным образом не проверил причастность обвиняемых к совершению вменяемого им преступления. Трое фигурантов отправлены под домашний арест
Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Московский городской суд изменил меру пресечения в отношении трех фигурантов дела Baring Vostok, сообщает агентство ТАСС. В соответствии с принятым решением топ-менеджеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Иван Зюзин, а также экс-гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров отпущены из СИЗО, но до 13 мая будут находиться под домашним арестом.

Решение о пересмотре меры пресечения было принято после того, как Мосгорсуд установил, что выносивший первоначальное решение Басманный суд должным образом не проверил причастность обвиняемых к совершению вменяемого им преступления и не учел положения ст. 108 УПК России, согласно которым обвиняемый в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности не может быть заключен на время судебного разбирательства под стражу.

«Мосгорсуд наконец услышал доводы адвокатов и принял единственно верное решение, отклонив ходатайство следователя о продлении содержания наших коллег в СИЗО. Перевод наших коллег Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина и Максима Владимирова под домашний арест даст нашим друзьям возможность увидеть свои семьи, встречи с которыми были сильно ограничены в течение года. Однако отмечаем, что даже находясь под домашним арестом, наши коллеги являются заложниками коммерческого конфликта, который рейдеры до сих пор пытаются решить надуманным уголовным делом для оказания давления на своих бывших партнеров. Мы намерены бороться дальше, чтобы доказать полную невиновность наших коллег и абсурдность обвинений», — заявил РБК представитель Baring Vostok.

Комментируя решение Мосгорсуда, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил РБК, что «очень надеется на исторический перелом тенденции». «Думаю, что историю с Baring Vostok очень скоро будут изучать как пример того, как не надо делать», — сказал он.

Ранее до середины мая был продлен домашний арест и основателю Baring Vostok Майклу Калви, а также его коллеге Филиппу Дельпалю.

Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Финансы

Дело в отношении сотрудников фонда Baring Vostok возбудили в феврале 2019 года и изначально завели дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России). Калви заподозрили в том, что тот убедил совет директоров банка «Восточный» (на тот момент контролировался фондом) проголосовать за прощение кредита на 2,5 млрд руб. ПКБ в обмен на акции люксембургского фонда IFTG. Дело было возбуждено по иску миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Калви и экс-гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева. В августе аналогичное решение было принято Мосгорсудом и в отношении Филиппа Дельпаля, а 20 декабря под домашний арест был отправлен бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, ставший седьмым фигурантом дела Baring Vostok.

Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok
Фотогалерея 

В конце декабря 2019 года обвинение было переквалифицировано в растрату (ч. 4 ст. 160 УК России). 10 февраля Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный» стоимостью 2,5 млрд руб., принадлежащих компании Evison Holdings (через нее инвестфонд Baring Vostok осуществлял контроль над акциями банка).

Авторы: Артем Филипенок, Евгений Калюков, Павел Казарновский
При участии: Кирилл Сироткин
Теги: Baring Vostok
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