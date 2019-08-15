Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Московским городским судом в отношении Дельпаля изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест до 13 октября 2019», — сказали в пресс-службе.

Ранее на заседании в Мосгорсуде следователь заявил, что не против того, чтобы Дельпаля перевели на домашний арест. Он отметил, что партнер фонда Baring Vostok приобрел квартиру в Москве.

Представитель Baring Vostok сказал РБК, что суд принял «единственно верное решение», и напомнил, что в СИЗО остаются другие фигуранты дела Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров, хотя «есть все основания для изменения меры пресечения на домашний арест». В фонде добавили, что «содержание под стражей по надуманному уголовному делу» является давлением на сотрудников Baring Vostok в корпоративном споре.