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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+13,14%) прогноз БКС к 14.08.20
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Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд отпустил под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Филиппа Дельпаля. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Московским городским судом в отношении Дельпаля изменена мера пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест до 13 октября 2019», — сказали в пресс-службе.

Ранее на заседании в Мосгорсуде следователь заявил, что не против того, чтобы Дельпаля перевели на домашний арест. Он отметил, что партнер фонда Baring Vostok приобрел квартиру в Москве.

Представитель Baring Vostok сказал РБК, что суд принял «единственно верное решение», и напомнил, что в СИЗО остаются другие фигуранты дела Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров, хотя «есть все основания для изменения меры пресечения на домашний арест». В фонде добавили, что «содержание под стражей по надуманному уголовному делу» является давлением на сотрудников Baring Vostok в корпоративном споре.

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Дельпаль является фигурантом дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Он находится в СИЗО с февраля 2019 года. В середине июня бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил главу СКР Александра Бастрыкина изменить меру пресечения Дельпалю, однако в июле ему продлили арест до 13 октября. При этом в апреле под домашний арест отпустили основателя фонда Майкла Калви.

Теги: новости РБК, Baring Vostok
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