Суд отправил фигуранта дела Baring под домашний арест вопреки позиции СК

Басманный суд отправил под домашний арест Александра Цакунова, которого на этой неделе силовики задержали по делу Baring Vostok. СК просил поместить его в СИЗО

Александр Цакунов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Басманный суд отказался отправлять в СИЗО бывшего директора по инвестициям банка «Восточный», фигуранта дела Baring Vostok Александра Цакунова, передает корреспондент РБК. Он помещен под домашний арест на 26 суток.

Фактически сбор доказательств по делу завершен, суду не предоставлено достаточно данных о том, что Цакунов может скрыться от следствия, зачитала судья. Учитывая, что следствие находится на завершающей стадии, возможно избрание домашнего ареста, добавила она. Судья посчитала необходимым подвергнуть Цакунова всем ограничениям, возможным по домашнему аресту. Ему запрещено использовать средства связи, выходить в интернет, отправлять посылки.

Цакунов был задержан в четверг, 19 декабря, после того как силовики провели обыск у него в квартире. В пятницу Следственный комитет подал в суд ходатайство об аресте банкира. Следователь на суде отметил, что Цакунов причастность к преступлению не подтвердил, но это сделали потерпевший по делу и свидетели. Обвинение Цакунову еще не предъявлено. По словам следователя, Цакунов и его знакомые незаконно выводили имущество банка с помощью подставных лиц и организаций, а затем распоряжались им. Следствие по делу Baring Vostok будет завершено «в ближайшее время», добавил следователь. Ходатайство следствия поддержал адвокат потерпевшего по делу, миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

Против того, чтобы помещать Цакунова под стражу, возражала прокурор. Сам Цакунов также сказал, что не согласен с ходатайством следствия. Его адвокат заявила, что причастность ее клиента к преступлению не доказана. Защита добавила, что слова следователя о том, что Цакунов может продолжить заниматься преступной деятельностью, ничем не подтверждены. Говорить о преступном умысле пока рано, он только подозреваемый, заметила адвокат Цакунова.