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Дело Baring Vostok ,  
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Суд отправил фигуранта дела Baring под домашний арест вопреки позиции СК
Басманный суд отправил под домашний арест Александра Цакунова, которого на этой неделе силовики задержали по делу Baring Vostok. СК просил поместить его в СИЗО
Александр Цакунов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Басманный суд отказался отправлять в СИЗО бывшего директора по инвестициям банка «Восточный», фигуранта дела Baring Vostok Александра Цакунова, передает корреспондент РБК. Он помещен под домашний арест на 26 суток.

Фактически сбор доказательств по делу завершен, суду не предоставлено достаточно данных о том, что Цакунов может скрыться от следствия, зачитала судья. Учитывая, что следствие находится на завершающей стадии, возможно избрание домашнего ареста, добавила она. Судья посчитала необходимым подвергнуть Цакунова всем ограничениям, возможным по домашнему аресту. Ему запрещено использовать средства связи, выходить в интернет, отправлять посылки.

Цакунов был задержан в четверг, 19 декабря, после того как силовики провели обыск у него в квартире. В пятницу Следственный комитет подал в суд ходатайство об аресте банкира. Следователь на суде отметил, что Цакунов причастность к преступлению не подтвердил, но это сделали потерпевший по делу и свидетели. Обвинение Цакунову еще не предъявлено. По словам следователя, Цакунов и его знакомые незаконно выводили имущество банка с помощью подставных лиц и организаций, а затем распоряжались им. Следствие по делу Baring Vostok будет завершено «в ближайшее время», добавил следователь. Ходатайство следствия поддержал адвокат потерпевшего по делу, миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова.

Против того, чтобы помещать Цакунова под стражу, возражала прокурор. Сам Цакунов также сказал, что не согласен с ходатайством следствия. Его адвокат заявила, что причастность ее клиента к преступлению не доказана. Защита добавила, что слова следователя о том, что Цакунов может продолжить заниматься преступной деятельностью, ничем не подтверждены. Говорить о преступном умысле пока рано, он только подозреваемый, заметила адвокат Цакунова.

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Фабула дела

Цакунов стал седьмым фигурантом уголовного дела о мошенничестве в банке «Восточный». По делу уже проходят основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, топ-менеджеры Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Филипп Дельпаль, а также бывший гендиректор банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Их задержали в феврале. По версии следствия, Майкл Калви убедил совет директоров «Восточного» в феврале 2017 года проголосовать за сделку по обмену кредита Первому коллекторскому бюро (ПКБ) на акции люксембургского инвестфонда IFTG. Однако акции фонда стоили лишь 600 тыс. руб., поэтому банк получил ущерб, считает следствие.

С 2018 года банк «Восточный» находится в состоянии корпоративного конфликта. Банк в нынешнем виде образован благодаря слиянию в 2016 году банка «Восточный», который контролировал Baring Vostok, и «Юниаструма», которым владел Артем Аветисян с партнерами-миноритариями. Конфликт связан с исполнением опциона на 10% банка: изначально контролирующим акционером был Baring, но он был готов передать другой стороне свою долю за 750 млн руб. Когда пришел срок исполнения опциона, фонд не стал этого делать, заявив, что другая сторона выводила активы из «Юниаструма» перед объединением. Встречные претензии выдвинула компания «Финвижн», спор будет рассматриваться по существу в Лондонском международном коммерческом арбитраже (LCIA) в следующем году.

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Заявление в ФСБ, после которого было возбуждено дело, подал миноритарий «Восточного», партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, который сам голосовал за сделку по обмену кредита ПКБ (Калви утверждал, что сама идея принадлежала Юсупову). Baring Vostok связывает возбуждение дела с акционерным конфликтом, другая сторона отвергает эти обвинения.

Юсупов говорил, что акции IFTG из-за ограничений в уставе компании не могли стоить дороже $3,5 тыс. Сами ограничения IFTG убрал из устава в сентябре 2018 года. В сентябре 2019 года оценка Российского общества оценщиков, заказанная следствием, показала, что акции IFTG стоили 256 млн руб. на момент сделки и 3,7 млрд руб. по рыночной стоимости. На суде 20 декабря один из защитников Цакунова обратил внимание, что в ходатайстве следователя по-прежнему фигурирует сумма 600 тыс. руб., а не 256 млн руб.

Александр Цакунов работал в банке «Восточный экспресс» (позже он был переименован в «Восточный»), когда им еще до объединения с «Юниаструмом» владел Baring Vostok, а затем перешел в объединенную структуру. По словам источника РБК, работавшего с Цакуновым, он в банке никогда не имел полномочий принимать решения по сделкам, а занимался операционной работой. В 2019 году Цакунов перешел на работу в банк «Открытие». В «Открытии» заявляли, что в курсе ситуации с Цакуновым, но подчеркивали, что предмет расследования не имеет отношения к его работе в банке.

«Мы осуждаем домашний арест Александра Цакунова, который является следствием продолжающегося корпоративного конфликта», — заявил РБК представитель Baring Vostok. «Арест Александра нужен следствию исключительно в целях продолжения давления на него ради показаний против сотрудников Baring Vostok, содержащихся под стражей в течение года без каких-либо законных оснований, и абсурден с учетом прошедших сроков следствия и роли Александра в банке», — подчеркнул он.

Автор: Павел Казарновский
При участии: Антон Фейнберг
Теги: Басманный суд, Baring Vostok
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