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«Дело Baring Vostok» ,  
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Фигуранта дела Baring Vostok Кордичева перевели под домашний арест

Экс-гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева перевели под домашний арест, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Ранее суд согласился отпустить под домашний арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

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Накануне Следственный комитет подал ходатайство об изменении меры пресечения Калви и Кордичеву. Их, а также сотрудников фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, партнера фонда Филиппа Дельпаля и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова арестовали в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Кордичев выразил готовность сотрудничать со следствием и дал показания против других фигурантов.

9 апреля Басманный суд продлил арест Дельпалю до 14 июля, а на следующий день — Абгаряну, Зюзину и Владимирову.

Теги: Уголовное дело, домашний арест, Майкл Калви, новости РБК
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