Фигуранта дела Baring Vostok Кордичева перевели под домашний арест

Экс-гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева перевели под домашний арест, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева. Ранее суд согласился отпустить под домашний арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Накануне Следственный комитет подал ходатайство об изменении меры пресечения Калви и Кордичеву. Их, а также сотрудников фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина, партнера фонда Филиппа Дельпаля и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова арестовали в феврале по подозрению в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Кордичев выразил готовность сотрудничать со следствием и дал показания против других фигурантов.

9 апреля Басманный суд продлил арест Дельпалю до 14 июля, а на следующий день — Абгаряну, Зюзину и Владимирову.