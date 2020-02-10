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Дело Baring Vostok ,  
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Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Майкл Калви и его коллега по Baring Vostok Филипп Дельпаль останутся под арестом до мая 2020 года. Пока они не ознакомились со всеми 75 томами уголовного дела, заявил следователь
Майкл Калви (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В понедельник, 10 февраля, Московский городской суд продлил домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви до 13 мая, передает корреспондент РБК из зала суда. На тот же срок продлен домашний арест его коллеги Филиппа Дельпаля.

«Имеются основания для избрания в отношении Калви и Дельпаля меры пресечения в виде домашнего ареста <...>, избрание залога или запрета определенных действий невозможно», — зачитал судья. «Продлить срок содержания под домашним арестом на три месяца, до 13 мая 2020 года, со всеми назначенными запретами», — добавил он.

Калви и его коллеги были задержаны 15 февраля 2019 года. Предварительное следствие может продлеваться на срок больше одного года только в исключительных случаях. Мосгорсуд посчитал, что в деле Baring Vostok есть такие основания, а следователь счел дело особо сложным. По его словам, в декабре 2019 года были завершены следственные действия, а обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Завершить расследование до 13 февраля (когда истекает срок ареста фигурантов) невозможно, продолжил следователь, так как сначала нужно завершить ознакомление защитников с делом. Сами обвиняемые, по его мнению, все еще могут уничтожить документы или уехать из страны.

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Бизнес

Дело длиною в год

Дело против Калви, его коллег из фонда Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, бывшего главы банка «Восточный» Алексея Кордичева и главы Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова возбудили 13 февраля 2019 года. Первоначально им вменили мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как считало следствие, Калви убедил совет директоров банка «Восточный» (на тот момент контролировался фондом) проголосовать за прощение кредита на 2,5 млрд руб. ПКБ в обмен на ценные акции люксембургского фонда IFTG. За сделку голосовал миноритарий банка Шерзод Юсупов, партнер другого акционера банка Артема Аветисяна. Юсупов и подал заявление о преступлении в ФСБ, а служба передала его в Следственный комитет для возбуждения дела.

Вопрос стоимости акций стал ключевым в деле. Сначала следствие опиралось на оценку, согласно которой ценные бумаги стоили около 600 тыс. руб. Осенью стали известны результаты новой оценки, заказанной следствием. По новым данным, акции стоили 256 млн руб. на момент сделки, но из-за ограничений в уставе IFTG, связанных с размером возможных дивидендов, их стоимость была меньше. Ограничения убрали в сентябре 2018 года, Калви заявлял, что рыночная стоимость акций составляет 2,5 млрд руб. или больше. Он связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом за банк «Восточный», где фонд Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна спорят за контроль над банком.

Позднее Калви, Кордичева и Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест. Осенью в деле появился еще один фигурант, бывший директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов, его суд сразу отправил под домашний арест. Остальные фигуранты дела — Зюзин, Абгарян и Владимиров — находятся в СИЗО.

В декабре 2019 года следствие закончило расследование дела и изменило обвинение. Вместо мошенничества Калви и другим обвиняемым вменили растрату средств банка (ст. 160 УК РФ). Новая редакция обвинения не предполагает обмана совета директоров, но наказание по ст. 160 УК РФ такое же строгое — до десяти лет лишения свободы.

Позиции сторон

В своем выступлении следователь сказал, что обвиняемые и их защитники пока не смогли ознакомиться с более чем 20 томами, когда в деле их 75. По его словам, за три месяца следствие планирует завершить судебное производство и направить обвинительное заключение прокурору. Прокурор ходатайство следствия поддержал в полном объеме, как и адвокат Юсупова Владислав Тепляшин.

«Конкретно данное дело является главным делом в экономической сфере за прошедший год в России. Данные граждане не проявили никакой доброй воли на возмещение денежных средств. Почему при такой жесткой позиции противостояния можно рассматривать какую-либо другую меру пресечения, потерпевший не понимает», — сказал Тепляшин.

Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви
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Майкл Калви заявил, что обвинение в мошенничестве и обмане потерпевшего Юсупова не нашло своего подтверждения. «Теперь нас обвиняют в растрате. Однако есть сотни сообщений, имейлов и записей, которые показывают, что это обвинение тоже безосновательно. Во-первых, следствие установило, что никто из обвиняемых никакой выгоды от выдачи этого кредита не получил. Мы действовали исключительно добросовестно в интересах банка, чтобы не допустить его банкротства», — заявил Калви. Версия о том, что фигуранты дела с самого начала хотели не возвращать кредит, опровергается переговорами о сделке с банком «Юниаструм», где Юсупов был одним акционеров, добавил он. Сам Юсупов участвовал в переговорах с IFTG, сказал Калви.

«Экспертиза, назначенная следствием, оценила эти акции более чем в 4 млрд руб. Если это растрата, это самая прибыльная растрата для потерпевших в истории», — резюмировал Калви.

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Финансы

«У следствия нет никаких оснований полагать, что на свободе я буду заниматься преступной деятельностью», — сказал инвестор, добавив, что за все время пребывания в России он не нарушил ни одного судебного предписания и требования ФСИН. «Я, не желая давать самого незначительного повода для моей компрометации, общался только с близкими родственниками», — сказал Калви. Он попросил заменить ему арест залогом на любую сумму. Его адвокат Тимофей Гриднев попросил суд разрешить Калви хотя бы несколько часов прогулок в день, если он все-таки продлит домашний арест.

Филипп Дельпаль также попросил заменить домашний арест освобождением под залог. Он усомнился в том, что Шерзод Юсупов может считаться потерпевшим, так как в 2015 году, когда, по версии следствия, произошла растрата, он не имел отношения к банку. Дельпаль также попросил обратить внимание на показания представителя банка Яны Янчук, которая в мае 2019 года говорила на допросе, что банк пока не понимает, был ли ему нанесен ущерб. Дельпаль добавил, что не голосовал ни за одно корпоративное действие, которое, как считает следствие, привело к нанесению ущерба банку.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, арест
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