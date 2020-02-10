Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Дело длиною в год Дело против Калви, его коллег из фонда Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, бывшего главы банка «Восточный» Алексея Кордичева и главы Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максима Владимирова возбудили 13 февраля 2019 года. Первоначально им вменили мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Как считало следствие, Калви убедил совет директоров банка «Восточный» (на тот момент контролировался фондом) проголосовать за прощение кредита на 2,5 млрд руб. ПКБ в обмен на ценные акции люксембургского фонда IFTG. За сделку голосовал миноритарий банка Шерзод Юсупов, партнер другого акционера банка Артема Аветисяна. Юсупов и подал заявление о преступлении в ФСБ, а служба передала его в Следственный комитет для возбуждения дела. Вопрос стоимости акций стал ключевым в деле. Сначала следствие опиралось на оценку, согласно которой ценные бумаги стоили около 600 тыс. руб. Осенью стали известны результаты новой оценки, заказанной следствием. По новым данным, акции стоили 256 млн руб. на момент сделки, но из-за ограничений в уставе IFTG, связанных с размером возможных дивидендов, их стоимость была меньше. Ограничения убрали в сентябре 2018 года, Калви заявлял, что рыночная стоимость акций составляет 2,5 млрд руб. или больше. Он связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом за банк «Восточный», где фонд Baring Vostok и «Финвижн» Аветисяна спорят за контроль над банком. Позднее Калви, Кордичева и Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест. Осенью в деле появился еще один фигурант, бывший директор по инвестициям «Восточного» Александр Цакунов, его суд сразу отправил под домашний арест. Остальные фигуранты дела — Зюзин, Абгарян и Владимиров — находятся в СИЗО. В декабре 2019 года следствие закончило расследование дела и изменило обвинение. Вместо мошенничества Калви и другим обвиняемым вменили растрату средств банка (ст. 160 УК РФ). Новая редакция обвинения не предполагает обмана совета директоров, но наказание по ст. 160 УК РФ такое же строгое — до десяти лет лишения свободы.

Позиции сторон

В своем выступлении следователь сказал, что обвиняемые и их защитники пока не смогли ознакомиться с более чем 20 томами, когда в деле их 75. По его словам, за три месяца следствие планирует завершить судебное производство и направить обвинительное заключение прокурору. Прокурор ходатайство следствия поддержал в полном объеме, как и адвокат Юсупова Владислав Тепляшин.

«Конкретно данное дело является главным делом в экономической сфере за прошедший год в России. Данные граждане не проявили никакой доброй воли на возмещение денежных средств. Почему при такой жесткой позиции противостояния можно рассматривать какую-либо другую меру пресечения, потерпевший не понимает», — сказал Тепляшин.

Майкл Калви заявил, что обвинение в мошенничестве и обмане потерпевшего Юсупова не нашло своего подтверждения. «Теперь нас обвиняют в растрате. Однако есть сотни сообщений, имейлов и записей, которые показывают, что это обвинение тоже безосновательно. Во-первых, следствие установило, что никто из обвиняемых никакой выгоды от выдачи этого кредита не получил. Мы действовали исключительно добросовестно в интересах банка, чтобы не допустить его банкротства», — заявил Калви. Версия о том, что фигуранты дела с самого начала хотели не возвращать кредит, опровергается переговорами о сделке с банком «Юниаструм», где Юсупов был одним акционеров, добавил он. Сам Юсупов участвовал в переговорах с IFTG, сказал Калви.

«Экспертиза, назначенная следствием, оценила эти акции более чем в 4 млрд руб. Если это растрата, это самая прибыльная растрата для потерпевших в истории», — резюмировал Калви.

«У следствия нет никаких оснований полагать, что на свободе я буду заниматься преступной деятельностью», — сказал инвестор, добавив, что за все время пребывания в России он не нарушил ни одного судебного предписания и требования ФСИН. «Я, не желая давать самого незначительного повода для моей компрометации, общался только с близкими родственниками», — сказал Калви. Он попросил заменить ему арест залогом на любую сумму. Его адвокат Тимофей Гриднев попросил суд разрешить Калви хотя бы несколько часов прогулок в день, если он все-таки продлит домашний арест.

Филипп Дельпаль также попросил заменить домашний арест освобождением под залог. Он усомнился в том, что Шерзод Юсупов может считаться потерпевшим, так как в 2015 году, когда, по версии следствия, произошла растрата, он не имел отношения к банку. Дельпаль также попросил обратить внимание на показания представителя банка Яны Янчук, которая в мае 2019 года говорила на допросе, что банк пока не понимает, был ли ему нанесен ущерб. Дельпаль добавил, что не голосовал ни за одно корпоративное действие, которое, как считает следствие, привело к нанесению ущерба банку.