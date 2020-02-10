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Дело Baring Vostok ,  
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Суд отменил арест акций «Восточного» на ₽2,5 млрд по делу Baring Vostok

Фото: Никита Попов / РБК

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка «Восточный» стоимостью в 2,5 млрд руб., принадлежащих компании Evison Holdings, в рамках расследования дела о мошенничестве в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к участникам процесса.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Evison, материалы дела направили для нового рассмотрения в Басманный суд (первая инстанция).

Представитель Evison Кирилл Рубальский заявил РБК, что наложенный Басманным судом арест предполагал в том числе запрет на голосование этими акциями. Рубальский пояснил, что арест стал мерой, применяемой по ходатайству следствия в рамках гражданского уголовного иска. Его предъявил к обвиняемым по делу Baring Vostok банк «Восточный». По словам адвоката Калви Дмитрия Клеточкина, это произошло еще в феврале 2019 года.

«Мы пока не знаем, почему суд принял такое решение [отменить арест], полный текст постановления надеемся получить примерно через неделю. Мы заявляли аргументы о том, что была нарушена процедура принятия постановления, были нарушены правила подсудности. Срок, на который наложен арест, не был установлен судом, хотя он обязан был это сделать. Также мы заявляли довод о том, что ряд ограничений в рамках ареста были неоправданы, никаких обоснований этим ограничениям следствие и районный суд не привели», — добавил Рубальский.

Представитель Baring Vostok заявил РБК, что фонд доволен решением Мосгорсуда об отмене ареста принадлежащих ему акций банка «Восточный» и запрета на голосование.«Суд высшей инстанции профессионально разобрался в ситуации и принял единственно обоснованное решение. Данный арест был одним из шагов хорошо спланированной рейдерской атаки. Мы рады, что российская правовая система доказала свою состоятельность и сумела обнаружить ошибки и нарушения судов первой инстанции, и надеемся, что это будет первым шагом к разрешению этого абсурдного дела», — отметили в Baring Vostok.

Адвокат заявил об иске «Восточного» на ₽2,5 млрд по делу Baring Vostok
Финансы

Материал дополняется.
 

Автор: Павел Казарновский
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