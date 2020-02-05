Суд постановил пересмотреть арест трех фигурантов дела Baring Vostok

Ваган Абгарян (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Мосгорсуд постановил пересмотреть ходатайство об изменении меры пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok — топ-менеджерам Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину, а также экс-гендиректору «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, которых обвиняют в растрате 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Об этом РБК сообщил представитель компании.

Представитель Baring Vostok рассказал, что, по словам судьи, Басманный суд не проверил должным образом причастность обвиняемых к совершению вменяемого преступления.

Более того, суд не учел положения ч. 1.1 ст. 108 УПК России, согласно которому обвиняемый в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности не может быть заключен под стражу.

«Мосгорсуд отменил постановление Басманного о продлении срока содержания под стражей в отношении Абгаряна, Зюзина, Владимирова, материалы с ходатайствами следствия передали на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», — сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда. Там добавили, что срок содержания под стражей указанных фигурантов установили до 13 февраля.