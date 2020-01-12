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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Признание Ирана о сбитом украинском Boeing, разъяснение ЦБ о пенсионных выплатах, переговоры Путина и Меркель, повторные выборы в Абхазии: главные новости выходных — в обзоре РБК

Иран признался в уничтожении украинского самолета

Власти Ирана признались в том, что военные сбили украинский пассажирский лайнер над Тегераном. В Корпусе стражей исламской революции утверждают, что это произошло по ошибке.

  • Официально в Иране заявляют, что оператор системы ПВО принял самолет со 176 людьми на борту за крылатую ракету.
  • Ранее Тегеран называл причиной катастрофы техническую неисправность самолета, а версию с ракетой — «психологической войной» против Ирана.
  • Президент Ирана Хасан Роухани принес извинения украинскому народу и близким жертв крушения, а также пообещал продолжить расследование причин трагедии.
  • Акции памяти жертв катастрофы в Тегеране переросли в антиправительственные протесты.

В ЦБ рассказали о новой системе пенсионных выплат

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал о новой системе пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном плане.

  • У граждан будет выбор: получить накопления сразу, заплатив 13% подоходного налога, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
  • Россияне смогут перевести накопления обязательной системы пенсионного страхования (ОПС) в новую ГПП.
  • Человек сам будет выбирать фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату.
  • Остатки пенсионных накоплений можно будет передавать по наследству.

Переговоры Путина с Меркель в Москве

Президент России Владимир Путин провел трехчасовые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле. Лидеры двух стран сначала общались в формате «один на один», а затем продолжили разговор за рабочим обедом.

  • Меркель после переговоров заявила о необходимости достроить трубопровод «Северный поток-2», от которого «только выиграют страны Европы». По ее словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США.
  • Путин допустил участие в гражданской войне в Ливии российских граждан. По его словам, они не представляют интересы российского государства и не получают от властей денег.
  • Российский президент выразил надежду на мирный исход событий на Ближнем Востоке.

ЦИК Абхазии назначил дату повторных президентских выборов

В Абхазии ЦИК назначил дату новых выборов президента. Тем самым в ведомстве выполнили требование кассационной коллегии Верховного суда страны, отменившего итоги сентябрьского голосования.

  • Новые выборы должны пройти 22 марта.
  • Администрация абхазского президента пообещала обжаловать как решение ЦИК, так и постановление коллегии Верховного суда.
  • Лидер оппозиции Аслан Бжания провел переговоры с президентом Раулем Хаджимбой и потребовал отставки главы государства.
  • Российский МИД назвал ситуацию в Абхазии внутренним делом республики, отметив, что Москва следит за развитием событий и рассчитывает на стабилизацию обстановки.
Автор: Артем Филипенок
Теги: главные новости
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