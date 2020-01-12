Что произошло за выходные. Главные новости РБК

У граждан будет выбор: получить накопления сразу, заплатив 13% подоходного налога, либо приобрести пожизненный пенсионный план.

Россияне смогут перевести накопления обязательной системы пенсионного страхования (ОПС) в новую ГПП.

Человек сам будет выбирать фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату.

Остатки пенсионных накоплений можно будет передавать по наследству.

Переговоры Путина с Меркель в Москве

Президент России Владимир Путин провел трехчасовые переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле. Лидеры двух стран сначала общались в формате «один на один», а затем продолжили разговор за рабочим обедом.

Меркель после переговоров заявила о необходимости достроить трубопровод «Северный поток-2», от которого «только выиграют страны Европы». По ее словам, Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США.

Путин допустил участие в гражданской войне в Ливии российских граждан. По его словам, они не представляют интересы российского государства и не получают от властей денег.

Российский президент выразил надежду на мирный исход событий на Ближнем Востоке.

ЦИК Абхазии назначил дату повторных президентских выборов

В Абхазии ЦИК назначил дату новых выборов президента. Тем самым в ведомстве выполнили требование кассационной коллегии Верховного суда страны, отменившего итоги сентябрьского голосования.