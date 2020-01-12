Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Иран признался в уничтожении украинского самолета
Власти Ирана признались в том, что военные сбили украинский пассажирский лайнер над Тегераном. В Корпусе стражей исламской революции утверждают, что это произошло по ошибке.
- Официально в Иране заявляют, что оператор системы ПВО принял самолет со 176 людьми на борту за крылатую ракету.
- Ранее Тегеран называл причиной катастрофы техническую неисправность самолета, а версию с ракетой — «психологической войной» против Ирана.
- Президент Ирана Хасан Роухани принес извинения украинскому народу и близким жертв крушения, а также пообещал продолжить расследование причин трагедии.
- Акции памяти жертв катастрофы в Тегеране переросли в антиправительственные протесты.
В ЦБ рассказали о новой системе пенсионных выплат
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов рассказал о новой системе пенсионных накоплений — гарантированном пенсионном плане.