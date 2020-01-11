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Политика ,  
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Меркель потребовала завершить «Северный поток-2» после ввода санкций США

Тема трубопровода, в отношении которого США в конце года ввели санкции, была поднята на переговорах Ангелы Меркель и Владимира Путина в Москве. Переговоры между лидерами продолжались более трех с половиной часов
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Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток-2» должен быть достроен, а страны Европы только выиграют от его строительства. Такое заявление Меркель сделала на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РБК.

Меркель назвала «Северный поток-2» экономическим проектом. Она уточнила, что, несмотря на санкции США, Берлин по-прежнему поддерживает этот проект. «Хочу повторить, что при всех политических противоречиях с США мы не считаем правильными экстерриториальные санкции, и поэтому мы поддерживаем этот проект по-прежнему, как и раньше», — сказала Меркель.

Российский лидер в свою очередь заявил, что Россия ценит позицию ФРГ по «Северному потоку-2». Он отметил, что Россия сможет достроить проект самостоятельно, без привлечения партнеров. Он допустил, что сроки окончания строительства трубопровода могут быть сдвинуты на несколько месяцев. «Но в конце этого года или начале следующего он заработает», — сказал Путин.

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Заявления двух лидеров звучат на фоне недавно вступивших в силу санкций со стороны США против подрядчиков проектов газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции, заработавшие 21 декабря, предполагают полную блокировку американских активов компаний и запрет на финансовые операции с ними. Швейцарская компания Allseas, которая укладывала участок трубы «Северного потока-2», ранее заявила о приостановке работ.

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Фотогалерея 

Авторы: Полина Химшиашвили, Мария Бондаренко
Теги: Ангела Меркель, «Северный поток-2», санкции
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