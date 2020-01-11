КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета
Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сообщил, что берет на себя всю ответственность за катастрофу с украинским лайнером, который потерпел крушение из-за попадания ракеты иранских военных 8 января. Об этом сообщает в Twitter агентство «Тасним».
«Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит», — приводит агентство слова Хаджизаде.
8 января самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер выполнял рейс Тегеран — Киев. Все находившиеся на борту самолета 176 человек погибли. В день после аварии власти Ирана сообщали, что причиной стало возгорание в двигателе. 9 января лидеры Канады и Великобритании сообщили о наличии данных, свидетельствующих о том, что украинский лайнер был сбит ракетой. Совет безопасности Украины остановился на двух версиях крушения самолета, среди которых были теракт и попадание ракеты.
11 января Иран признал вину в авиакатастрофе. В Генштабе страны заявили, что перепутали пассажирский лайнер с «вражеским объектом». Хаджизаде пояснил, что катастрофа произошла из-за ошибки оператора системы ПВО.