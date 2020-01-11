Путин понадеялся на мирный исход событий на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель выразил надежду, что ситуация на Ближнем Востоке не приведет к крупномасштабным военным действиям. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Что касается ситуации [на Ближнем Востоке] в целом, то надеюсь, что до крупномасштабных военных конфликтов дело не дойдет», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что в противном случае это может обернуться катастрофой не только для Ближнего Востока, но и для всего мира.

11 января канцлер Германии прибыла в Москву на переговоры с российским президентом. Беседа лидеров двух стран продолжалась три с половиной часа и превысила запланированные сроки на час. Изначально лидеры стран общались в формате «один на один», после этого диалог продолжился за рабочим обедом. В ходе беседы стороны обсудили урегулирование украинского кризиса, ситуацию в Ливии, Сирии, Иране, а также реализацию проекта «Северный поток-2».