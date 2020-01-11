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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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В Иране вышли с антиправительственными протестами из-за сбитого Boeing

Власти Ирана через три дня после трагедии признали, что сбили украинский пассажирский лайнер по ошибке. В Тегеране акция в память о жертвах катастрофы переросла в антиправительственный протест
Фото: Nazanin Tabatabaee / WANA / Reuters

В столице Ирана сотни студентов вышли на акцию протеста против действующей власти после того, как Корпус стражей исламской революции признал, что по ошибке сбил Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого были 176 человек. Об этом сообщает иранское агентство Fars, публикуя фотографии и видеозапись с места событий.

Сообщается, что на акцию вышли от 700 до 1000 человек. Демонстранты скандировали антиправительственные лозунги, а также разорвали плакат, на котором был изображен убитый при ударе США в Ираке иранский генерал Касем Сулеймани.

Агентство сообщает, что сначала акция носила поминальный характер, студенты жгли свечи в память о жертвах катастрофы. Однако затем они вышли на одну из главных улиц, и акция превратилась в марш протеста, в ходе которого студенты начали выкрикивать лозунги.

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На видеозаписи, которую публикует агентство, видно, как толпа студентов идет по тротуару рядом с проезжей частью.

Спустя три дня после катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который направлялся из Тегерана в Киев, власти Ирана признали, что сбили лайнер по ошибке. Оператор системы ПВО Ирана принял вылетевший лайнер за крылатую ракету и, не доложив командованию, самостоятельно принял решение выпустить по нему ракету. Лайнер упал недалеко от аэропорта вылета, все 176 человек, находившихся на его борту, погибли. Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее «непростительной ошибкой».

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Незадолго до катастрофы произошло обострение отношений между Ираном и США. Вашингтон нанес удар близ аэропорта Багдада, целью которого стал влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани. В качестве ответной меры Иран нанес удар по базе США в Ираке и готовился к возможной атаке со стороны США.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Иран, Boeing, протесты
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