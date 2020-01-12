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Администрация президента Абхазии обжалует решение ЦИК по выборам

Администрация президента Абхазии Рауля Хаджимбы назвала незаконным решение суда об отмене итогов выборов и обжалует решение ЦИК о проведении повторного голосования 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, решение о проведении повторных выборов подрывает попытки стабилизировать ситуацию в стране.

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Ранее ЦИК Абхазии заявила, что оставляет за собой право обжаловать решение Верховного суда. Председатель Центризбиркома Тамаз Гогия добавил, что комиссия не согласна с решением суда, но признает и исполняет вердикт.

Верховный суд Абхазии 10 января отменил итоги президентских выборов. Позднее, 12 января, ЦИК назначила дату проведения повторных выборов главы республики на 22 марта.
 

Теги: Абхазия, ЦИК, обжалование, суд
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