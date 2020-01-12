Администрация президента Абхазии обжалует решение ЦИК по выборам

Администрация президента Абхазии Рауля Хаджимбы назвала незаконным решение суда об отмене итогов выборов и обжалует решение ЦИК о проведении повторного голосования 22 марта. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Принятие решения Верховным судом Республики Абхазия происходило на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и беспрецедентного давления на судей», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, решение о проведении повторных выборов подрывает попытки стабилизировать ситуацию в стране.

Ранее ЦИК Абхазии заявила, что оставляет за собой право обжаловать решение Верховного суда. Председатель Центризбиркома Тамаз Гогия добавил, что комиссия не согласна с решением суда, но признает и исполняет вердикт.