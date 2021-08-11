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Пандемия коронавируса ,  
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Пять основных ограничений в регионах из-за новой вспышки COVID. Главное

Москва решила ослабить меры по борьбе с вирусом на фоне возросших темпов вакцинации. Тем не менее заболеваемость в России остается высокой, и в регионах действуют разные ограничения. Главные из них — в материале РБК
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Регионы постепенно вводят обязательную вакцинацию от COVID-19, которая чаще затрагивает сотрудников торговли, общепита, сфер услуг, транспорта, здравоохранения и других категорий. Прививаться их обязали более, чем в 40 регионах.

В России усиливают и другие меры по борьбе с коронавирусом. Часть из них совпадает с ограничениями, которые в регионах вводили с подъемом заболеваемости осенью и зимой, но некоторые отличаются. Самые жесткие меры ввели власти Тувы: 16 июля там фактически объявили о локдауне, а гражданам запретили перемещаться без производственной и служебной необходимости или неотложных личных нужд. С 2 августа в Туве возобновили работу магазины, торговые центры, предприятия непродовольственной торговли, бани, прачечные, химчистки, ателье (заполняться они могут не больше, чем на 50%). Фитнес-клубы, салоны красоты, парикмахерские и другие подобные предприятия могут работать только по предварительной записи и при условии заполняемости в 25%.

Ранее двухнедельный локдаун действовал в Бурятии. По словам главы республики Алексея Цыденова, это позволило снизить нагрузку на медучреждения.

Ограничения и запреты для общепита

Почти в 40 регионах кафе и рестораны не могут принимать гостей ночью, но работают навынос и на доставку. Исключение сделали для точек общепита на заправках, в аэропортах, железнодорожных станциях и автовокзалах. Запрет на ночную работу ресторанов во многих регионах действует с 23:00 до 07:00, но в Забайкалье, например, общепит закрывается уже в 21:00 по местному времени, а в Приморье рестораны и кафе могут работать до 02:00. С 19 июля в Москве и Подмосковье отменили систему QR-кодов, которые требовались, чтобы попасть в общепит (кроме летних кафе и веранд). Кроме того, с 19 июля в столице возобновили работу фуд-корты, рестораны и кафе снова открыты ночью. Заработали также ночные клубы, бары, детские игровые комнаты.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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С 2 августа в городе разрешили работать фуд-кортам, островкам в торговых центрах и аттракционам на открытом воздухе, но сотрудники этих предприятий должны быть полностью привиты. При этом для посетителей фуд-кортов и фуд-плейсов нужно организовать отдельный вход и выход, одновременно там могут находиться не более одного человека на 4 кв. м.

Во многих регионах посетителям торговых центров запретили сидеть за столиками у фуд-кортов. Там они могут работать только на доставку и навынос. Но в некоторых субъектах Федерации, например, Томской области посетителям фуд-кортов разрешили не брать еду собой, но количество мест для посадки сократили наполовину.

С 4 августа в Ростовской области ужесточат нынешние ограничения: фуд-кортам можно будет работать только навынос и на доставку (сейчас такого требования нет), чтобы попасть в общепит и на летние веранды потребуются сертификаты о вакцинации, отрицательные ПЦР-тесты или справки об антителах. Занимать там позволят не более 30% мест от общей вместимости.

В Архангельской области с 8 августа, наоборот, для общепита сделали послабления. Открылись залы кафе и ресторанов, однако для посещения закрытых помещений нужно показать сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19. За столами одновременно могут сидеть до четырех человек, располагаться столы должны в полутора метрах друг от друга. При этом общепиту все еще запрещено работать ночью.

Ограничения и запреты на массовые мероприятия

Наиболее популярная мера по борьбе с коронавирусом — запрет или ограничения массовых мероприятий. В Астраханской, Владимирской, Ленинградской областях, Пермском крае и других субъектах Федерации мероприятия можно проводить только на открытом воздухе, хотя и там количество участников ограничено или для прохода им может потребоваться сертификат о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест. Жители Нижегородской области, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 или получили отрицательные результаты теста будут пускать на мероприятия по «антиковидным» пропускам «Мультипасс 800». В Московской области сняли ограничение по количеству участников на спортивных, развлекательных, культурных мероприятиях, но сохранили требование о социальной дистанции. Ранее на них могли присутствовать максимум 1,5 тыс. человек.

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В некоторых регионах, например, Вологодской области, Забайкалье мероприятия запрещены как в помещениях, так и на открытом воздухе. В Ростовской области с 4 августа спортивные и физкультурные мероприятия будут проходить без зрителей, участвовать в них смогут только привитые, переболевшие или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

Переход на удаленную работу

Некоторые регионы, отменившие со спадом заболеваемости требование перевести на дистанционную работу часть сотрудников, возвращают это правило. С 25 июня обязательная удаленка не менее, чем для трети работников действует в Москве. В Подмосковье пока только рекомендуют перевести как можно больше сотрудников в дистанционный формат. Около 20 регионов пока обязали или рекомендовали отправить на удаленку лишь граждан из уязвимых перед коронавирусом групп — пожилых (старше 65 лет), беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Сокращение заполняемости залов в кино, театрах и других учреждениях

Во многих регионах также действует ограничение на заполняемость спортивных трибун и зрительных залов в культурных учреждениях (кино, театрах, концертных залах, филармониях и пр.). В основном зрители должны занимать не более 50% мест от общей вместимости зала, в некоторых регионах, например, Омской, Нижегородской, Оренбургской областях, Калмыкии, Карелии разрешают занимать до 75% мест. В Ростовской области требование ужесточат: в кино, театрах и на концертах в закрытых помещениях с 4 августа вместо 50% разрешат заполнять только 30% мест от общей вместимости.

Ограничения и запреты на работу детских комнат в торговых центрах и общепите

Детские игровые комнаты в торговых центрах и ресторанах не работают во многих регионах. Кроме того, в ряде регионов (например, в Волгоградской и Калининградская областях) несовершеннолетним нельзя посещать общественные места без взрослых. В Тверской, Томской, Владимирской областях для детских комнат действуют ограничения по заполняемости — не больше 50% посетителей от предельной вместимости. В Ярославской области детские развлекательные комнаты в торговых центрах закрыты по выходным и праздникам. В Московской области посещать их можно было при помощи QR-кодов, которые получают вакцинированные, с 19 июля требование отменили. В Москве с этого же дня разрешили работу детских комнат. В Астраханской области с 26 июля торговые центры закрылись целиком, работать могут только продовольственные отделы. В Ростовской области с 4 августа запретят продавать товары, в том числе на «островках».

Другие ограничения

Некоторые регионы также запретили работу ночных клубов, дискотек, караоке и кальянных. Подобные меры действуют в Чувашии, Татарстане, республике Марий Эл, Ростовской области, на Камчатке. С 20 июля танцевальные площадки и фан-зоны перестали работать в Самарской области, запрет на работу ночных клубов там не снимали. В регионе также запретили корпоративы, а в МФЦ, салоны красоты, парикмахерские можно попасть только по предварительной записи.

Ивановская область с 13 июня ввела пропускной режим для всех, кто приезжает в регион из Москвы, Костромы и Ярославля. Прибывающие должны отправиться на двухнедельный карантин (он не понадобится привитым, недавно переболевшим или людям с отрицательными ПЦР-тестами).

Тува стала первым регионом, который запретил работу общественного транспорта по выходным. В Чечне ужесточили масочный режим для пассажиров и водителей общественного транспорта — без масок не пустят внутрь. В Ростовской области с 4 августа перестанут работать бани, сауны, бассейны и аквапарки в закрытых помещениях, а также аттракционы в парках. В общественный транспорт в регионе не будут пускать без масок или респираторов. В больницах приостановят плановую медицинскую помощь (за исключением лечения по профилям психиатрии, фтизиатрии, наркологии, ВИЧ-инфекции и других).

В некоторых регионах в гостиницы теперь не заселяют без сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Среди них — Владимирская, Мурманская, Омская, Псковская области, Бурятия, Адыгея, Камчатский край, Дагестан. В гостиницы Астраханской области разрешали заселяться с сертификатом о вакцинации против COVID-19, справкой об антителах и отрицательном ПЦР-тесте. С 26 июля в регионе смогут проживать только привитые туристы и люди с отрицательными ПЦР-тестами. С 8 августа в регионе возобновили работу библиотеки, фитнес-залы, бассейны, кинотеатры, театры, цирк и другие «культурно-досуговые и спортивные мероприятия». Попасть туда можно по QR-кодам вакцинированных, при помощи отрицательного ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

Самые жесткие меры для туристов — в Краснодарском крае. С 1 августа заселять в гостиницы там будут только вакцинированных приезжих, даже если останавливаются на пару дней. Привиться можно на месте — пункты вакцинации откроют прямо в отелях и санаториях. Прилетающие в города Норильск и Дудинка Красноярского края с 12 августа должны сдавать ПЦР-тесты и соблюдать карантин до получения результатов. Тестирование не понадобится тем, кто недавно переболел коронавирусом или полностью привился от COVID-19. Какие еще ограничения для непривитых действуют в регионах — читайте в материале РБК.

Москва тем временем отменила требование носить перчатки в общественных местах, но надевать маски по-прежнему нужно. В Карелии с 5 августа для заселения в гостиницы и хостелы, где от коронавируса привиты большинство сотрудников, больше не потребуются ни отрицательные ПЦР-тесты, ни сертификаты о вакцинации. В кафе и ресторанах за столом теперь могут сидеть более пяти человек, а пожилые (люди старше 65 лет) могут посещать кружки.

Что и в каких регионах теперь нельзя без справки о прививке
Общество
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Авторы
Гаяна Демурина Гаяна Демурина, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
При участии
Дарья Островская, Анастасия Волжанинова
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