СМИ узнали об усиленной охране Навального после прихода в сознание

Состояние Навального быстро улучшается и он уже способен говорить о том, что произошло непосредственно до отравления. Немецкая полиция усилила его охрану, опасаясь, что это может стать поводом для нового покушения

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Алексей Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы, пишут Der Spiegel, The Insider и Bellingcat. В связи с этим уголовная полиция усилила охрану политика, опасаясь, что это может стать поводом для новых покушений.

Согласно данным из публикации изданий, Навальный уже восстановился до такой степени, что смог вспомнить события, непосредственно предшествующие отравлению. Сразу после этого был введен «высший уровень безопасности» («Красная угроза»). К Навальному начали пускать посетителей, хотя раньше видеться с ним могла только жена, однако для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны.

«По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью», — пишет The Insider.

Spiegel напрямую связывает улучшение состояния Навального с усилением охраны. «Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением», — утверждает журнал.

Состояние Навального улучшается намного быстрее, чем это было у других людей, предположительно отравленных ядами из группы «Новичок» — Сергея Скрипаля и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, пишут СМИ. Навальный был госпитализирован 20 августа, 7 сентября его вывели из медицинской комы, в которой он находился последние недели. О том, что Сергей Скрипаль, госпитализированный 4 марта 2018 года, вышел из критического состояния, британские врачи сообщили лишь через месяц.