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Отравление Навального ,  
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СМИ узнали об усиленной охране Навального после прихода в сознание

Состояние Навального быстро улучшается и он уже способен говорить о том, что произошло непосредственно до отравления. Немецкая полиция усилила его охрану, опасаясь, что это может стать поводом для нового покушения
Фото: Michele Tantussi / Getty Images
Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Алексей Навальный почти полностью восстановился после выхода из медицинской комы, пишут Der Spiegel, The Insider и Bellingcat. В связи с этим уголовная полиция усилила охрану политика, опасаясь, что это может стать поводом для новых покушений.

Согласно данным из публикации изданий, Навальный уже восстановился до такой степени, что смог вспомнить события, непосредственно предшествующие отравлению. Сразу после этого был введен «высший уровень безопасности» («Красная угроза»). К Навальному начали пускать посетителей, хотя раньше видеться с ним могла только жена, однако для встречи с политиком нужно преодолеть три кордона охраны.

«По мнению врачей, физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90%, а психически он уже восстановился практически полностью», — пишет The Insider.

Spiegel напрямую связывает улучшение состояния Навального с усилением охраны. «Его заявления могут быть опасны для людей, стоящих за нападением», — утверждает журнал.

Состояние Навального улучшается намного быстрее, чем это было у других людей, предположительно отравленных ядами из группы «Новичок» — Сергея Скрипаля и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, пишут СМИ. Навальный был госпитализирован 20 августа, 7 сентября его вывели из медицинской комы, в которой он находился последние недели. О том, что Сергей Скрипаль, госпитализированный 4 марта 2018 года, вышел из критического состояния, британские врачи сообщили лишь через месяц.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила РБК, что опубликованная изданиями информация преувеличена. «О том, что Алексей приходит в сознание и реагирует на окружающих, мы сообщали еще в понедельник, но в основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — сказала она.

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Алексей Навальный

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7 сентября немецкая клиника «Шарите» сообщила, что Навального постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, и он начал реагировать на речь.

Алексею Навальному стало плохо при перелете в Москву из Томска, где снималась очередная часть серии расследований, посвященных региональной политике в России. Его самолет экстренно приземлился в Омске, где его госпитализировали. Омские врачи исключили версию с отравлением, назвав причиной состояния политика «нарушение обмена веществ». Спустя несколько суток жена и соратники Навального добились разрешения на его вывоз на лечение в Германию. 2 сентября правительство ФРГ заявило, что на основании данных медиков Бундесвера, Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Канцлер Ангела Меркель выступила с заявлением, в котором отметила, что политика пытались заставить замолчать, и охарактеризовала произошедшее как нападение. Глава МИД Германии Хайко Маас 5 сентября заявил, что есть признаки, указывающие на причастность Москвы к отравлению Навального.

Die Zeit назвал спасителей Навального и отравивший его яд
Общество
Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где находится Алексей Навальный

Российская сторона добивается от Германии передачи сведений о состоянии Навального и данных, на основании которых был сделан вывод об отравлении. «Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований <...> Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать», — заявлял МИД. 9 сентября в МИД был вызван посол Германии, которому заявили протест в связи с поведением Берлина.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елизавета Антонова
Теги: Алексей Навальный, отравление, новичок, Германия
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