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Отравление Навального ,  
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Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

Если ФРГ не предоставит данные об исследованиях и доказательства поставленного Навальному диагноза, Москва будет расценивать действия Берлина как отказ от установления истины и грубую провокацию, заявили послу
Геза Андреас фон Гайр
Геза Андреас фон Гайр (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Российский МИД вызвал посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра и выразил ему протест в связи с действиями правительства ФРГ в ситуации вокруг проходящего лечение в клинике «Шарите» Алексея Навального. Сообщение об этом опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.

На Смоленской площади решили, что Берлин использует ситуацию с Навальным «в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене».

Лавров обвинил ФРГ в неподобающем отношении к запросам по Навальному
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Клиника &laquo;Шарите&raquo; в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный

МИД также заявил, что снова потребовал «предметного и развернутого ответа» из Берлина на запрос Генеральной прокуратуры России, «включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами».

Отказ в предоставлении этих материалов Москва будет расценивать как отказ властей ФРГ от установления истины и объективного расследования. При этом действия Германии «в связи с А.Навальным» будут расцениваться как «грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений» и даже «серьезным осложнением международной ситуации».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неподобающим отношение правительства ФРГ к запросу Генпрокуратуры России. 

В Германии объяснили отказ предоставить сведения об отравлении Навального
Политика
Фото: Sean Gallup / Getty Images

«Неделю вообще ничего не отвечали, на наше напоминание достаточно высокомерно реагировали, что вы сами все знаете и вы должны за все ответить. А на днях сообщили, что, поскольку анализ проводился в каком-то институте бундесвера, то они вообще никому ничего не скажут, потому что это даст возможность России составить впечатление о том, какими знаниями в сфере химических веществ обладает бундесвер», — пояснил министр.

Накануне Институт фармакологии и токсикологии бундесвера в Мюнхене заявил, что не может передавать информацию об исследованиях в связи с Навальным третьей стороне из соображений секретности. «Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ», — сообщил официальный представитель медико-санитарной службы немецкой армии.

В конце августа Генпрокуратура направила в Германию запрос об оказании правовой помощи. Российская сторона просила предоставить объяснения, сведения и доказательства озвученных предварительных диагнозов, а также документы с результатами исследований.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: МИД России, Алексей Навальный, посол
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