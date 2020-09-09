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Отравление Навального ,  
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МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального

Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный
Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press)

Берлин не предоставляет информацию по ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, что не дает российским правоохранителям задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего. Об этом говорится в комментарии МИД России.

«Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований <...> Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили желание российских медиков наладить диалог с немецкими коллегами, но, как утверждают в МИДе, «германская сторона тормозит этот процесс».

В российском ведомстве также отметили, что параллельно продолжаются безосновательные нападки на Россию, а развернутая «дезинформационная кампания» свидетельствует о «мобилизации санкционных настроений».

Главы МИД G7 осудили отравление Навального и призвали наказать виновных
Политика
Фото: Sean Kilpatrick / Zuma / ТАСС

Накануне министры иностранных дел стран G7 выступили с совместным заявлением. В нем они осудили отравление Алексея Навального и призвали Россию провести максимально быстрое и прозрачное расследование произошедшего, а также наказать виновных за «это ужасное нападение с отравлением».

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Пилот лайнера принял решение экстренно приземлиться в Омске, где политика поместили в отделение токсикореанимации городской больницы. Там он впал в кому, его состояние оценивалось как тяжелое. Российские врачи не нашли у Навального признаков отравления.

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В ночь на 22 августа политика разрешили перевезти в Германию в клинику «Шарите». После проведения всех исследований специалисты немецкой клиники сообщили, что ухудшение здоровья Навального связано с «интоксикацией веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».

Позже, 2 сентября, правительство Германии сообщило, что результаты токсикологической экспертизы, проведенной лабораторией бундесвера в Мюнхене, показали наличие в организме Навального следов яда из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Информацию о результатах обследования Навального у Германии запросила российская Генпрокуратура. 6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас сказал, что власти ФРГ одобрили запрос об оказании правовой помощи.

Теги: Алексей Навальный, МИД Росиии, G7
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