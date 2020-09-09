МИД ответил на призыв G7 расследовать отравление Навального

Клиника «Шарите» в Берлине, где в отделении интенсивной терапии проходит лечение Алексей Навальный (Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press)

Берлин не предоставляет информацию по ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, что не дает российским правоохранителям задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего. Об этом говорится в комментарии МИД России.

«Настойчиво добиваемся от германской стороны предоставления данных медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований <...> Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно на них отреагировать», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили желание российских медиков наладить диалог с немецкими коллегами, но, как утверждают в МИДе, «германская сторона тормозит этот процесс».

В российском ведомстве также отметили, что параллельно продолжаются безосновательные нападки на Россию, а развернутая «дезинформационная кампания» свидетельствует о «мобилизации санкционных настроений».