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Выборы в Мосгордуму ,  
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На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг
Согласованное московскими властями мероприятие «За допуск» проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму
Фото: Максим Солопов / РБК

На проспекте Академика Сахарова в Москве началась согласованная с московскими властями акция «За допуск» — в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передают корреспонденты РБК. Мероприятие продлится до 16:00 мск.

Его участники намерены требовать допустить всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также закрыть уголовные дела, возбужденные после задержания участников несогласованных акций протеста.

Серия акций проходила в столице с 14 июля, после того как Мосгоризбирком отказал ряду кандидатов в Мосгордуму. У кандидатов, получивших отказ в допуске к осенним выборам, обнаружили большой процент брака в собранных волонтерами подписях. Не были допущены к выборам экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, член СПЧ Андрей Бабушкин, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие.

7 августа Центральная избирательная комиссия рассматривала жалобы ряда отказников и также приняла решение не допускать их к выборам.

Заявку на митинг 10 августа подавала в конце июля муниципальный депутат Елена Русакова. Власти Москвы ее согласовали, разрешив участие в акции до 100 тыс. человек. Позднее Русакова обещала обсудить возможность проведения митинга с другими незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.

Помимо Русаковой, заявки в мэрию подавали зарегистрированный кандидат на выборы Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, муниципальный депутат округа Кунцево и соратник Дмитрия Гудкова Денис Шендерович. Все заявители акций в беседе с РБК говорили о том, что готовы к сотрудничеству между собой и проведут общее мероприятие. Организаторы предлагали властям маршруты на Волхонке, на площади Свободной России, на проспекте Сахарова и шествие от Калужской площади до Болотной.

Московская мэрия также согласовала аналогичное мероприятие на проспекте Сахарова и на 11 августа. Однако, по словам Вихаревой, от проведения еще одного мероприятия организаторы отказались. «Организаторы митингов отказались от их проведения 11 августа. Нет смысла в проведении второго митинга после 10 августа, и люди устанут», — сказала Вихарева (цитата по «РИА Новости»).

Предыдущий согласованный митинг, который состоялся 20 июля также на проспекте Сахарова, по официальным оценкам собрал 12 тыс. человек. По данным организации «Белый счетчик», к моменту перекрытия рамок в 15:50 на территорию митинга пришли 22,4 тыс. участников.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Помимо разрешенных городскими властями акций, в Москве прошли несколько не согласованных митингов. Акции 27 июля и 3 августа сопровождались массовым задержанием их участников, сообщали корреспонденты РБК. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 человек соответственно, на правозащитном портале «ОВД-Инфо» приводят другие цифры — 1373 и 1001.

Следственный комитет сейчас расследует несколько уголовных дел о применении силы против представителей власти, а также дела о массовых беспорядках и воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. 45 депутатов избираются сроком на пять лет.

Автор: Наталья Демченко
Теги: акция, выборы в Мосгордуму
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