На проспекте Академика Сахарова в Москве начался согласованный митинг

Согласованное московскими властями мероприятие «За допуск» проводится в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму

Фото: Максим Солопов / РБК

На проспекте Академика Сахарова в Москве началась согласованная с московскими властями акция «За допуск» — в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, передают корреспонденты РБК. Мероприятие продлится до 16:00 мск.

Его участники намерены требовать допустить всех кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также закрыть уголовные дела, возбужденные после задержания участников несогласованных акций протеста.

Серия акций проходила в столице с 14 июля, после того как Мосгоризбирком отказал ряду кандидатов в Мосгордуму. У кандидатов, получивших отказ в допуске к осенним выборам, обнаружили большой процент брака в собранных волонтерами подписях. Не были допущены к выборам экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, юристы Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев, экс-глава «Яблока» Сергей Митрохин, член СПЧ Андрей Бабушкин, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие.

7 августа Центральная избирательная комиссия рассматривала жалобы ряда отказников и также приняла решение не допускать их к выборам.

Заявку на митинг 10 августа подавала в конце июля муниципальный депутат Елена Русакова. Власти Москвы ее согласовали, разрешив участие в акции до 100 тыс. человек. Позднее Русакова обещала обсудить возможность проведения митинга с другими незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму.