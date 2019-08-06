Приставы насчитали ₽26 млн долгов у задержанных на акции 27 июля в Москве

Приставы насчитали ₽26 млн долгов у задержанных на акции 27 июля в Москве

По большей части задержанные участники несогласованной акции имеют долги по кредитам. Приставы обходят их по-квартирно с целью взыскания имеющейся задолженности

Задержанные участники несанкционированной акции, которая прошла 27 июля в Москве, имеют разного рода задолженностей на 26 млн руб. Об этом сообщила в интервью телеканалу «Москва 24» замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко.

Она уточнила, что речь идет о долгах по исполнительным производствам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСПП). Большая часть долгов (16 млн руб.) — это задолженность по кредитам. На втором месте (6 млн руб.) — иные взыскания в пользу физических и юридических лиц. «Еще почти 2 млн руб. — налоги. Штрафы и алиментные обязательства — 800 тыс. руб., ЖКХ — 600 тыс. руб», — рассказала Клименко.

По ее словам, приставы с целью взыскания задолженности обошли квартиры задержанных, чтобы составить акты описи и ареста имущества в счет погашения задолженности. К тем должникам, которых на момент визита приставов не оказалось дома, будут применены принудительные меры в виде принудительного привода, сообщила Клименко. В случае, если и это не подействует, их могут объявить в розыск, добавила представитель ФССП.