Политика , 02 авг, 18:34
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Власти Москвы заявили о согласовании акций 10 и 11 августа
Митинги разрешено провести на проспекте Сахарова. Максимальное количество каждого из них — 100 тыс. человек
Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает «РИА Новости».
По его словам, максимальная численность каждой из акция — до 100 тыс. человек.
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