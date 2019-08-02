Власти Москвы заявили о согласовании акций 10 и 11 августа

Власти Москвы заявили о согласовании акций 10 и 11 августа

Митинги разрешено провести на проспекте Сахарова. Максимальное количество каждого из них — 100 тыс. человек

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник, передает «РИА Новости».

По его словам, максимальная численность каждой из акция — до 100 тыс. человек.

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