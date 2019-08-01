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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа
По заявлению мэрии, акцию разрешено провести на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00, максимальное количество участников — 100 тыс. человек. Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова опровергла эти данные
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские власти согласовали проведение 10 августа акции «За допуск» независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности мэрии Василий Олейник, передает ТАСС.

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«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10-го числа», — заявил Олейник. Время проведения акции — с 14:00 до 16:00, согласованное количество участников — до 100 тыс. человек.

Русакова в разговоре с РБК опровергла эти данные. «Информация о согласовании митинга 10 августа — неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя «Яблока» Слабуновой о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа — нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», — сообщила Русакова.

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Ранее стало известно, что не зарегистрированная на выборах в Мосгордуму представитель «Яблока» Елена Русакова 31 июля подала заявку на проведение акции. Также заявки подали зарегистрированный кандидат на выборах Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Кроме того, несколько заявок подал муниципальный депутат округа Кунцево и соратник Дмитрия Гудкова Денис Шендерович. Все заявители акций в беседе с РБК говорили о том, что готовы к сотрудничеству между собой и проведут общее мероприятие. Властям предлагались маршруты на Волхонке, на площади Свободной России, на проспекте Сахарова и шествие от Калужской до Болотной площади.

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Либертарианская партия заявляла о планах провести митинг 3 августа. Однако согласия с властями достигнуто не было. По словам члена совета партии Михаила Светова, мэрия не стала рассматривать другие варианты для проведения митинга, кроме проспекта Сахарова. Проводить митинг в этом месте заявители отказались. Впоследствии Светова арестовали на 30 суток за повторное нарушение порядка проведения общественного мероприятия. Полиция предостерегла граждан от участия в несанкционированной акции протеста 3 августа.

27 июля в столице прошла несогласованная с властями акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Правоохранительные органы и мэр Москвы Сергей Собянин призывали граждан воздержаться от участия в мероприятии. В итоге, по данным полиции, были задержаны 1074 человека.

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, а также три дела по ст. 318 УК о применении насилия к представителям власти.

Автор: Константин Ткаченко
Теги: акция, Мосгордума, мэрия Москвы
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