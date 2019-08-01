Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа

По заявлению мэрии, акцию разрешено провести на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00, максимальное количество участников — 100 тыс. человек. Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова опровергла эти данные

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские власти согласовали проведение 10 августа акции «За допуск» независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности мэрии Василий Олейник, передает ТАСС.

«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10-го числа», — заявил Олейник. Время проведения акции — с 14:00 до 16:00, согласованное количество участников — до 100 тыс. человек.

Русакова в разговоре с РБК опровергла эти данные. «Информация о согласовании митинга 10 августа — неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя «Яблока» Слабуновой о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена. Обсуждать 10 августа без гарантий безопасности 3 августа — нельзя. А на 10 августа нужна публичная встреча со всеми заявителями», — сообщила Русакова.